SP Regula completa cinco anos de atuação na cidade

Depois de uma reforma administrativa promovida em 2020 na Prefeitura de São Paulo, foi criada a SP Regula Agência Reguladora dos Serviços Públicos de São Paulo.

Agora, a SP Regula celebrou esse marco especial que foi a nomeação dos primeiros onze colaboradores da Agência, em abril de 2021. O evento especial para comemorar o aniversário da agência também promoveu a entrega de uma nova sede, o 33º andar do Edifício Grande São Paulo.

A mudança estabelece um avanço na estrutura da SP Regula, ampliando a capacidade de atuação de suas equipes.

Trata-se de uma autarquia em regime especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, e responsável por regular e fiscalizar serviços públicos delegados na cidade, entre eles o de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana: Responsável pela gestão de resíduos sólidos, incluindo cadastro de grandes geradores e fiscalização da limpeza urbana.

O evento contou com a presença do diretor-presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Newto, dos diretores Mauro Haddad e Valeria Rossi, além das secretárias Marcela Arruda e Silvia Grecco. O diretor-presidente da Ecourbis Ambiental, Ervino Nitz Filho, também prestigiou a celebração.

A nova sede representa mais um passo na evolução institucional da SP Regula, reforçando seu compromisso com a eficiência, a transparência e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

A SP Regula é autarquia em regime especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, criada pela Lei nº 17.433/2020. Ela é responsável por regular e fiscalizar serviços públicos delegados na cidade de São Paulo, visando a garantir a qualidade, eficiência e atendimento ao usuário.

A agência atua com autonomia administrativa e financeira, para regular e fiscalizar serviços diversos, entre eles os de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana. Nesse setor de serviços públicos, além de controlar o trabalho de coleta de resíduos e limpeza pública, a SP Regula promove o cadastro de grandes geradores.