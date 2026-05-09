Connect with us

Ecourbis

SP Regula completa cinco anos de atuação na cidade

Published

18 horas ago

on

Depois de uma reforma administrativa promovida em 2020 na Prefeitura de São Paulo, foi criada a SP Regula Agência Reguladora dos Serviços Públicos de São Paulo.

Agora, a SP Regula celebrou esse marco especial que foi a nomeação dos primeiros onze colaboradores da Agência, em abril de 2021. O evento especial para comemorar o aniversário da agência também promoveu a entrega de uma nova sede, o 33º andar do Edifício Grande São Paulo.

A mudança estabelece um avanço na estrutura da SP Regula, ampliando a capacidade de atuação de suas equipes.

Trata-se de uma autarquia em regime especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, e responsável por regular e fiscalizar serviços públicos delegados na cidade, entre eles o de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana: Responsável pela gestão de resíduos sólidos, incluindo cadastro de grandes geradores e fiscalização da limpeza urbana.

O evento contou com a presença do diretor-presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Newto, dos diretores Mauro Haddad e Valeria Rossi, além das secretárias Marcela Arruda e Silvia Grecco. O diretor-presidente da Ecourbis Ambiental, Ervino Nitz Filho, também prestigiou a celebração.

A nova sede representa mais um passo na evolução institucional da SP Regula, reforçando seu compromisso com a eficiência, a transparência e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

A SP Regula é autarquia em regime especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, criada pela Lei nº 17.433/2020. Ela é responsável por regular e fiscalizar serviços públicos delegados na cidade de São Paulo, visando a garantir a qualidade, eficiência e atendimento ao usuário.

A agência atua com autonomia administrativa e financeira, para regular e fiscalizar serviços diversos, entre eles os de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana. Nesse setor de serviços públicos, além de controlar o trabalho de coleta de resíduos e limpeza pública, a SP Regula promove o cadastro de grandes geradores.

Related Topics:
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

© 2026 Jornal São Paulo Zona Sul - Todos os Direitos Reservados.