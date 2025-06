Sofisticação e elegância são marcas do Outono Inverno

J

á ouviu falar em Mocha Mousse? Este é o nome da cor do ano 2025 segundo o Pantone Color Institute. A instituição é referência em cores no planeta e define tendências em moda, decoração, video, grafismos, artes… E beleza! Inspirada em nome de café e doce, essa cor é um marrom sutil e elegante, ideal para quem está buscando sofisticação nesse Outono Inverno. Mas, veja bem: elegância não se restringe a visuais tradicionais, muito pelo contrário. É preciso ter atitude, postura moderna, ser arrojada.

“No outono/inverno, a maioria das clientes vêm em busca de tons terrosos. Mel, avelã, cobre, chocolate… Os nomes indicam referências para um Moreno Iluminado, mas também para quem está em busca de contrastes”, explica Rose Inoki, profissional de beleza com formação pela escola Soho, especialista em coloração e cortes com inspiração moderna.

Ela e a sócia Michelle Ceródio comandam o salão Cut &Color, próximo à estação Praça da Árvore do Metrô. Conquistaram a confiança da clientela com o talento e conhecimento adquirido pela longa trajetória profissional, mas também pela qualidade dos produtos e seriedade no diálogo com as clientes.

Elas apontam que essas tendências, entretanto, devem ser ponderadas ao lado de características particulares de cada cabelo. “O tom natural de cada cliente deve sempre ser observado, para que cada uma tenha noção de qual será a periodicidade de retoques. Hidratar e manter a saúde dos cabelos até mesmo com cortes regulares são atitudes essenciais”, alerta Rose.

Ou seja: informação é tudo. Mas não só a informação sobre cores da moda, cortes em evidência entre as estrelas, mas também ouvir a orientação das profissionais em busca de um resultado que combine com a personalidade, o formato do rosto, o tipo de cabelo e até mesmo a rotina de cada um.

“As estações trazem inspirações para mudanças, mas as decisões precisam sempre estar embasadas na proteção da saúde dos cabelos e da realidade cotidiana das clientes”, completa Michelle.

O salão Cut&Color oferece todos os serviços de coloração e tratamento (mechas, luzes, alisamento, escovas progressivas, penteados…), barbearia masculina (inclusive com progressiva também para esse público), cortes especiais e tradicionais, maquiagem, manicure, pedicure, podologia e reflexologia dos pés, depilação com linha.

Em dúvida sobre o melhor visual? Agenda um horário e converse com as profissionais Cut & Color

Serviço – Cut & Color Hair: Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.