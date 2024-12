Sobremesas de Natal: destaque em rede

Quem deseja adoçar o período festivo, resgatando os sabores tradicionais, como a rabanada, dois lugares em São Paulo que possuem linhas exclusivas para o Natal.

A rede Mr. Cheney foca em sabor, inovação e tradição americana e tem mais de 30 unidades na cidade, muitas delas na zona sul. O cardápio festivo tem uma série de delícias. Confira:

– Cookie Speculoos Nevado – feito com uma massa aromática de especiarias, caramelo e um toque crocante de castanha-do-pará, finalizado com uma fina camada de açúcar de confeiteiro. Ao contrário de outros sabores, esse cookie não leva chocolate, oferecendo um sabor único que remete ao famoso biscoito belga tradicional. Os preços variam entre R$15,50 e R$17,50, de acordo com a loja.

Cookie Red Velvet Nevado – Com uma coloração vermelha com pedaços de chocolate branco e uma fina camada de açúcar de confeiteiro. Os preços variam entre R$15,50 e R$17,50, de acordo com a loja.

Cookie Duplo Nevado – Feito com massa e pedaços de chocolate preto e uma fina camada de açúcar de confeiteiro. Os preços variam entre R$15,50 e R$17,50, de acordo com a loja.

Cinnamon Roll Roll Roll de Natal do Mr. Cheney- (Os preços variam de R$ 23 a R$27, de acordo com a loja), massa de pão fofinha enrolada com açúcar e canela, coberta com creme de leite ninho e farofa de cookie Red Velvet — ingredientes que remetem ao período natalino e despertam memórias deliciosas.

BrowNoel – Brownie de chocolate do Mr. Cheney, finalizado com morango e creme de ninho, que remete ao gorro do Papai Noel. O item está disponível nas versões com e sem nozes e os preços variam entre R$ 23 e 27,00, de acordo com a loja.

Tem unidades próximas nos Shoppings Metrô Santa Cruz, Ibirauera, Cidade de São Paulo, Pátio Paulista, além do Aeroporto de congonhas.

Todas essas delícias são parte de uma edição limitada.

As novidades do Mr. Cheney ficam disponíveis até o dia 25 de dezembro e as sobremesas da HolyCow! ficarão disponíveis até o dia 10 de janeiro de 2025.

Já a HolyCow!, gelateria de inspiração americana com o conceito Fresh From The Farm tem unidade mais próxima à zona sul no Shopping Cidade São Paulo.

Ali, o destaque fica para o Gelato de Rabanada – Uma releitura irresistível do clássico natalino, capturando a essência da tradicional rabanada em uma forma incrivelmente cremosa e saborosa. Com toques sutis de canela e açúcar caramelizado, cada colherada oferece uma verdadeira viagem no tempo, perfeita para reviver memórias afetivas do Natal e compartilhar momentos especiais com quem você ama.

Gelato de Caramelo Salgado – Uma combinação perfeita entre o doce e o salgado, com uma textura cremosa. O sabor doce do caramelo é equilibrado com um toque sutil de flor de sal, proporcionando uma experiência sensorial única e sofisticada. Para completar a experiência gastronômica, a marca apresenta sobremesas que combinam a tradição das receitas natalinas com a inovação dos gelatos.

Os preços dos gelatos variam de R$ 18,50 a R$ 24,50.

A Rabanada com Gelato HolyCream é uma experiência gastronômica que une tradição e sofisticação. Com o aroma irresistível das especiarias, a rabanada é assada e maçaricada até atingir o ponto perfeito de crocância, e é servida com o gelato HolyCream, o mais cremoso da nossa marca. Essa combinação harmoniosa entre o crocante e a suavidade transforma cada colherada em uma celebração de sabores, ideal para adicionar um toque refinado à sua ceia de Natal. (R$ 25,00).

A rede ainda contra com outras opções.