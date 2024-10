Sobremesas de Halloween: na zona sul tem

Neste Halloween, o Hilton São Paulo Morumbi apresenta um brunch temático recheado de criatividade e sabores únicos no Restaurante Armazem Morumbi. Com um menu cuidadosamente elaborado para a data, será possível desfrutar de uma experiência gastronômica memorável.

Entre os destaques do cardápio do brunch de Halloween, estão uma variedade de saladas criativas, como o palmito com “sangue” (vinagrete de frutas vermelhas), guacamole com nachos em forma de abóbora e o ovo de codorna em conserva simulando pequenos olhos, além de opções leves como ceviche, tabule de quinoa e chips de tubérculos coloridos.

O menu também conta com opções que vão do tradicional camarão na moranga com catupiry e o sofisticado filé mignon ao molho poivre, até o arroz de pato português e o saboroso boeuf bourguignon. Pratos como a couve-flor na manteiga e o sorrentine de queijo brie à bolonhesa também fazem parte da experiência, assim como o tradicional arroz, feijão e farofa crocante.

Já para que gosta de sopa, um delicioso creme de abóbora com carne seca estará disponível. Na estação oriental, haverá sushi e sashimi frescos, e a estação show terá arroz de pancetta e kimchi e o arroz de cogumelos, agrião e ovo mollet.

As sobremesas terão doces irresistíveis como o bolo de abóbora no formato da fruta, galette de pêra ao vinho decorada com caveiras, popcake de doce de leite em forma de caldeirão e o divertido pão de mel múmia completam esse brunch assustadoramente delicioso.

O evento ocorrerá no dia 27 de outubro das 12h30 às 15h30, com estacionamento com desconto especial e política pet-friendly, garantindo uma experiência completa para toda a família.

Serviço:

Brunch de Halloween

Data: 27/10/2024 (domingo)- Horário: 12h30 às 16h- Endereço: Av. das Nações Unidas, 12901 – Brooklin – , 04578-000- Reservas: (11) 2845-0000