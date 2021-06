Só quem tem mais de 49 pode se vacinar nessa quarta

A estimativa de público é de 170 mil pessoas para a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Nesta quarta-feira (23), a cidade de São Paulo começa a imunizar pessoas com 49 anos contra a Covid-19, público estimado em 170.479 moradores da capital. Para a vacinação, toda a rede de postos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) se encontra em operação.

Confira o calendário atualizado e válido para que mora na capital:

49 anos: 23 de junho

23 de junho 48 anos: 24 de junho

24 de junho 47 anos: 25 de junho

25 de junho 46 e 45 anos: 28 de junho

28 de junho 44 e 43 anos: 29 de junho

29 de junho 42 anos: 30 de junho

30 de junho 41 anos: 5 de julho

5 de julho 40 anos: 8 de julho

Na última terça-feira (22), o governo do estado repassou o total de 181 mil doses da vacina CoronaVac e 30 mil doses da AstraZeneca para dar prosseguimento à vacinação na capital.

O munícipe que fizer parte dos públicos elegíveis abertos anteriormente também poderá se vacinar.

A primeira ou a segunda dose dos imunizantes estão disponíveis em uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), as AMA/UBS Integradas, os 17 SAEs (Serviços de Atenção Especializada), os 15 mega postos com acesso a pedestres, os mais de 130 postos volantes, a rede de farmácias parceiras e os 20 postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru.

Para garantir as doses à população do município de São Paulo, a SMS reforça a obrigatoriedade de se apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente CPF e cartão SUS.

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil (RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável).

Vale lembrar que o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já ( www.vacinaja.sp.gov.br ) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Já no site Vacina Sampa, estão disponíveis a relação dos documentos necessários para comprovação de elegibilidade, modelos de declarações e a lista completa de postos de vacinação abertos na capital.

Serviço:

– 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços das unidades básicas de saúde (UBS)

– AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços das AMA/UBS Integradas.

– Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– 17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada

POSTOS VOLANTES E DRIVE-THRU

-Postos Volantes/Farmácias/ Drive-Thru em UBS

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos volantes

– 15 Megapostos

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 17h

1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

2) FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40, Itaquera

3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

5) JARDIM ANGELA

Estrada do M’Boi Mirim, 5.203 – Edifício Garagem (Ao lado do terminal Jardim ngela)

6) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

7) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

8) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400, Jardim América

9) GALERIA PRESTES MAIA

Praça do Patriarca, 2 – Sé

10) SHOPPING IBIRAPUERA

Avenida Moaci – S/N altura do n°157

11) SESI AE CARVALHO

Rua Deodato Saraiva da Silva, 110, Arthur Alvim

12) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – 05576-100

13) EXTRA AEROPORTO

Avenida Washington Luiz , 5.859. Acesso pela Rua Brás de Arzão, em frente ao número 161

14) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade

15) PETZ TEOTÔNIO VILELA

Av. Senador Teotônio Vilela, 4482 – Vila São José

16) CATEDRAL DE SÃO MIGUEL

Av. São Miguel – Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró)

– 20 Drive-thrus

Horário: das 8h às 17h

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos

4) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda

5) CLUBE PAINEIRAS MORUMBI

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

6) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros

7) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania

8) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

* Funciona também como Mega Posto para atendimento de pedestres

9) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana

10) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América

11) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé

12) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga

13) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão 5, Interlagos

14) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima

15) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista

16) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

17) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro

18) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta

19) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5

20) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade