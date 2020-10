Snoopy e sua turma chegam ao Plaza Sul

A alegria e amizade existentes no mundo do Snoopy e sua turma acabam de chegar ao Plaza Sul Shopping. No ano em que as tirinhas do famoso Charlie Brown e seu Beagle celebram 70 anos, toda família pode se divertir e relembrar as histórias do personagem, apresentando esse clássico infantil aos pequeninos.

Durante esse mês das crianças, até 18 de outubro, serão promovidas ações digitais e presenciais para entreter o público. Vale lembrar que o Shopping está abrindo todos os dias, das 12h às 20h

Uma das atrações será a possibilidade de tirar fotos e interagir com os personagens impressos em 2D, tornando a experiência ainda mais divertida.

Para incentivar a interação digital, haverá também ações no ambiente virtual. Ao acessar as redes sociais do Plaza Sul, os internautas podem fazer download de diversas atividades lúdicas e criativas como dobraduras e desenhos para colorir.

As crianças também podem interagir com os personagens por meio de um aplicativo de realidade aumentada com molduras e stickers (figurinhas) do Snoopy e seus amigos, tirar selfies e fotos ainda mais fofas. Informações e dicas úteis de como cuidar de um bicho de estimação fazem parte da ação.

Responsável pelo marketing da Aliansce Sonae, rede que administra o Plaza Sul desde o ano passado, Ana Paula Niemeyer diz que Snoopy traz uma gostosa sensação de nostalgia e remete à infância, com um convite para as pessoas de todas as idades para curtir a alegria dos momentos em família e com amigos.

“O Snoopy é um grande sucesso, muito querido e admirado por adultos e crianças de todo o mundo. Esta ação reforça a vocação dos nossos shoppings de proporcionar experiências de lazer e entretenimento para toda a família, oferecendo ativações presenciais e também no ambiente online”, conta a executiva.

Snoopy e sua turma são parte de uma das mais populares e influentes tirinhas do planeta. Criada pelo cartunista norte-americano Charles Schulz, em outubro de 1950, as tirinhas “Peanuts” chegaram a ser publicadas em 2.600 jornais no mundo todo e alcançaram mais de 355 milhões de leitores em 75 países, sendo traduzida para mais de 21 idiomas.

Sobre a Aliansce Sonae

Snoopy

Charles M. Schulz apresentou ao mundo os personagens de Peanuts em 1950, quando a história em quadrinhos estreou em sete jornais. Desde então, Charlie Brown, Snoopy e o resto da gangue Peanuts deixaram uma marca indelével na cultura popular. A nova série Snoopy in Space foi lançada na Apple TV + em 1 de novembro de 2019.

Sobre o Plaza Sul Shopping

