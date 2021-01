Situação se agrava mas capital continua na fase amarela

Em coletiva nessa sexta, o Governo do Estado anunciou que a maior parte de São Paulo estará na fase Laranja, mais restritiva. Porém, a região de Marília, no Noroeste paulista, regride da Laranja para a Vermelha. Já a capital, embora tenha índices também preocupantes, assim como toda a região metropolitana permanecem na Fase Amarela do Plano São Paulo.

Segundo o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, a ocupação de UTIs na Grande São Paulo é de 69% no momento e, no Estado como um todo, é menor – 67%. Ele comentou que, no início da pandemia, a orientação era para que as pessoas ficassem em casa. “A orientação passou a ser para que se as pessoas precisassem sair, para que evitassem aglomerações. Agora, voltamos a dizer – se possível, fique em casa. E se precisar sair, saia com responsabilidade”, disse.

Ele afirmou que são os jovens que estão levando a doença para dentro de casa, pois estariam pouco preocupados com a virulência da doença, que não os atingiria com a mesma força que aos idosos.

Fases

O Governo apresentou um quadro de dados para justificar a reclassificação para Fase Laranja na maioria do Estado e a manutenção da Grande São Paulo na Fase Amarela.

A reclassificação passa a valer apenas na segunda-feira, dia 18.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, ponderou, entretanto, que se a capital continuar evoluindo com números negativos pode ser reclassificada para a Fase Laranja ou até mesmo diretamente para a Fase Vermelha, a mais restritiva de todas, nos próximos dias.

“Nós não nos submetemos a pressões econômicas”, disse a secretária.