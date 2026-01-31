Site indica agenda de blocos de rua nos três fins de semana da folia

O site disponibiliza a programação dos blocos do Carnaval de Rua 2026. Desenvolvida pela Prefeitura de São Paulo para facilitar o planejamento dos foliões e organizar a circulação pela cidade durante o período do maior Carnaval de Rua do Brasil, a plataforma permite a busca dos blocos por bairro, por data e horário ou por período da festa — pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval —, possibilitando que o público trace o melhor roteiro de acordo com seus interesses. Graças à geolocalização, também é possível buscar os blocos mais próximos.

A programação contempla mais de 600 blocos e terá atualizações durante o período carnavalesco. Como é próprio da dinâmica do Carnaval de Rua, podem ocorrer ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas, garantindo transparência e dados sempre atualizados ao público.

Todos os trajetos disponibilizados no site foram analisados em conjunto com a Comissão Especial do Carnaval e tiveram seus itinerários aprovados pela Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) e pelos órgãos de segurança pública, assegurando planejamento e organização dos desfiles.

Como parte das ações do Carnaval 2026, a Prefeitura também está implantando totens informativos pela cidade. Assim que a programação estiver consolidada, os equipamentos permitirão a consulta direta às informações dos blocos por meio de QR Code.

A SPTuris reforça que segue o cronograma de divulgação iniciado em setembro do ano passado, sem qualquer atraso no planejamento, e desde dezembro de 2025 já foram publicadas no Diário Oficial as listas parciais.