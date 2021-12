Sistema de energia solar pode reduzir em até 95% o custo da conta de luz

Limpa, abundante e barata. A energia fornecida pelo sol, em especial num país tropical e quente como o Brasil, é certamente uma das melhores alternativas para o futuro…. Ou melhor, para o presente. Esse ano em que a falta de chuvas comprometeu – e encareceu! – o abastecimento de eletricidade tanto para uso doméstico quanto comercial, a energia solar voltou com força ao debate.

Mas, como funciona esse sistema? O que é preciso para instalar um sistema como esse em casa? “É possível economizar até 95% no valor da conta de energia elétrica doméstica”, garante o engenheiro e consultor especializado Marcos Bariani, do Portal Solar.

Ele explica que o sistema de energia solar fotovoltaica e moderno e com avanços tecnológicos em comparação àqueles vendidos no passado.

Os painéis solares são instalados no telhado do imóvel e, mesmo em dias de chuva ou nublados, a geração de energia acontece, ainda que em menor ritmo.

Já nos dias quentes e ensolarados, a produção é tão intensa que o sistema pode gerar uma energia excedente, para além das necessidades da casa.

Assim, o equipamento instalado reenvia essa energia excedente para o sistema público de energia, ou seja, “devolve” para o poste, para a fiação pública a energia extra.

Esse excesso se transforma, dessa forma, em créditos para o morador. Daí que, nos períodos noturnos, quando não há geração de energia e a residência precisa consumir eletricidade do sistema público coletivo, os créditos são compensados.

“É um sistema moderno e inteligente. É por isso que a conta pode se aproximar de zero. Vários países do mundo estão investindo pesado nesse tipo de tecnologia”, relata.

O consultor ainda explica que há linhas diretas e especiais de financiamento para implantar o sistema, com incentivo por se tratar de energia limpa e sustentável. “Os juros são competitivos. E como a conta de luz será reduzida, há uma grande vantagem nesse investimento”, explica. “Sem falar que é uma opção ambientalmente correta e em sintonia com políticas de sustentabilidade que vêm sendo adotadas no mundo todo”.

Para fazer uma simulação do custo de implantação e da redução da conta de energia em sua casa, condomínio, escritório ou comércio, converse com o consultor Marcos Bariani pelo celular/WhatsApp (11) 94060-3786.