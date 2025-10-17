Sistema de coleta implantado pela Ecourbis facilita vida de quem mora na Vila Mariana

Um novo sistema de coleta mecanizada de resíduos domiciliares foi implantado na região da Subprefeitura de Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista, que abrange os distritos de Moema, Saúde e Vila Mariana. A iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por intermédio da concessionária Ecourbis, vai mudar a lógica de descarte de resíduos.

Desde o início de outubro, estão sendo instalados 912 contêineres que aos poucos passam a ser usados no processo de coleta domiciliar. Esses contêineres serão implantados de forma que nenhum deles ficará a mais de 60 metros da casa de qualquer morador. Assim, as pessoas poderão levar até eles os sacos de lixo em qualquer dia e horário, não precisando aguardar a programação dos caminhões.

O novo sistema traz, portanto, comodidade e segurança, sem risco do saco ser levado por enxurradas em dias de chuva ou arrebentado por animais, por exemplo.

Depois, os resíduos ali depositados serão removidos por caminhões de carga lateral, movidos a biometano — combustível sustentável produzido a partir do biogás gerado pela decomposição do lixo dos aterros municipais.

O projeto inovador beneficiará mais de 31,7 mil moradores e 15,6 mil domicílios, abrangendo 73,9 quilômetros de vias da região.

O novo sistema traz ainda outras vantagens, tanto ambientais quanto de saúde pública. O braço robótico dos caminhões elimina o contato direto dos coletores com os resíduos. A mecanização da coleta torna o processo mais rápido e eficiente.

“Esse é mais um avanço super importante na coleta de lixo, no cuidado com o meio ambiente e nas ações que a gente está fazendo para o morador da cidade de São Paulo”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes durante o lançamento do sistema. “Esses contêineres são mais higiênicos, o lixo fica isolado, sem cheiro, e os caminhões movidos a biometano ajudam a reduzir a poluição. É um avanço bastante significativo para a nossa cidade”, avaliou.

Descarte a qualquer hora

O diretor-presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Neto, destacou a facilidade para a população da Vila Mariana, que agora poderá colocar o resíduo dentro desses contêineres sem precisar mantê-lo abrigado em casa à espera da coleta domiciliar. “Podem descartá-lo a qualquer hora do dia, evitando que, no período de chuvas, o material seja arrastado pela água e provoque o entupimento de bueiros”, destacou.

Os contêineres fechados ajudam a evitar mau cheiro, reduzir a presença de pragas e impedir que vândalos ou animais rasguem sacos, fazendo com que o lixo se espalhe pelas ruas.

O sistema conta com três caminhões de coleta de carga lateral, operando em dois turnos (diurno e noturno).

A coleta será realizada em dias alternados – às segundas, quartas e sextas-feiras ou às terças, quintas e sábados. A higienização dos contêineres ocorrerá a cada quinze dias. “Nós estamos fazendo a nossa parte, ampliando as cooperativas, investindo em tecnologia e garantindo que todas as ruas tenham coleta seletiva. Mas precisamos que cada cidadão também faça a sua parte, separando o material reciclável”, destacou o prefeito Ricardo Nunes durante o evento que marcou o início de implantação do novo sistema.

Caminhões a biometano

A operação é realizada por meio da SP Regula, em parceria com a concessionária Ecourbis, responsável pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares da região.

Ao todo, 16 profissionais atuarão diretamente na coleta, limpeza, manutenção e supervisão do serviço.

Inovação e eficiência

Ervino Nitz Filho, diretor-presidente da Ecourbis, destacou que o novo sistema de coleta implantado na Vila Mariana reforça o compromisso da concessionária com a sustentabilidade e a inovação na gestão de resíduos, tornando a capital referência em soluções ambientais e eficiência urbana.

Esse novo modelo, aliás, integra um amplo conjunto de investimentos da Prefeitura de São Paulo na modernização da gestão de resíduos e reciclagem, como a ampliação das cooperativas de triagem, que passaram de 20 para 30, com mais 20 em fase de estruturação; o uso de caminhões movidos a biometano, reduzindo a emissão de poluentes e a dependência de combustíveis fósseis; a expansão da coleta seletiva para todas as ruas da cidade; e o reforço dos centros de coleta e transbordo, com novas tecnologias de triagem e monitoramento.

De acordo com o secretário de Governo, Edson Aparecido, a cidade é exemplo para o Brasil e para o mundo na questão da sustentabilidade e da proteção do meio ambiente. “São Paulo é a única cidade da América Latina que tem um orçamento climático. São R$ 20 bilhões colocados em várias secretarias, que são destinados exclusivamente à proteção do meio ambiente”, disse.