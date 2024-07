Shopping VM tem diversidade em presentes para o Dia dos Pais

Há quem diga que é difícil presentear homens. Mas tem também quem aposte que eles são pragmáticos e fáceis de agradar. O fato é que quem conhece o pai, seu estilo, seus hobbies, se cotidiano, consegue definir com certa facilidade um bom presente para ele. O Shopping VM, na Rua Pelotas, tem ótimas e criativas pedidas – até porque, importante ressaltar, a idade, atualmente, não mais define limites para curtir a vida.

E olha só que legal: no final de semana anterior ao Dia dos Pais, o Shopping VM vai promover uma atividade para diversão da garotada: ótima oportunidade para as famílias irem curtir o espaço e já definir os presentes.

Será no dia 3 de agosto, sábado, das 14h às 17h. As crianças poderão participar de brincadeiras, oficina de massinha, pintura facial, escultura de balões…

Dicas

Para escolher o presente do pai ou avô, a primeira sugestão é pensar no que ele gosta de fazer rotineiramente.

Para os que curtem eventos sociais, trabalham bastante, calçados, gravatas, camisas, meias são sempre úteis.

Mas, especialmente nos dias de hoje, é bem comum também o paizão que trabalha muito em home office. Que tal um pijama ou um moletom? Ou quem sabe algum acessório de informática, um novo celular, laptops… Isso significa que dá bem para adaptar a escolha do presente ao bolso, há opções de diferentes valores.

Visitar a adega pode trazer várias boas opções: vinhos, cervejas artesanais, uísques, conhaques… Os filhos certamente sabem qual a preferência do pai.

O Shopping VM conta também com lojas de material esportivo, moda fitness, tênis e até loja de aventura e pesca estão lá. Imagine quantas ideias legais têm nessas lojas para o pai abrir um sorrisão no domingo 11 de agosto.

Há outras propostas mais simples e de sucesso igualmente garantido: caixas de bombons, de marcas comuns nas Lojas Americanas ou caprichadas como as diferentes linhas da Cacau Show.

Perfumes e cosméticos masculinos, aparelhos auditivos, óculos (escuros e de grau), relógios, cintos, carteiras, barbeadores e aparelhos similares, objetos de decoração e jogos, malhas quentinhas para o inverno, antiguidades… A lista de sugestões ainda vai longe.

