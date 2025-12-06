Shopping em Santo Amaro traz shows e decoração especial

Para completar a magia do Natal, o Mais Shopping trouxe uma decoração especial repleta de encanto. Árvores gigantes, bolas natalinas, bonecos de neve, ursos polares, pinguins e todo o clima do Polo Norte transformam o espaço em um verdadeiro cenário natalino, pronto para receber as famílias e celebrar a época mais mágica do ano. Os visitantes poderão acompanhar três performances: Coral Igreja Batista, no dia 06/12, às 16h; Coral Rachel Peluso, no dia 07/12, às 16h; e Coral Presbiteriano de Santo Amaro, no dia 14/12, também às 16h.

“A cada ano buscamos oferecer ao público experiências que realmente marcam o período natalino. As apresentações de corais trazem essa conexão afetiva, tradicional e acolhedora que os clientes tanto esperam nesta época”, afirma Renan Rodrigues, gerente de Marketing do Mais Shopping.

As apresentações integram o calendário especial preparado pelo shopping para dezembro, que também conta com decoração temática natalina inspirada no Polo Norte e fotos com o Papai Noel na praça de eventos das 12h às 20h, com a permanência do bom velhinho até o dia 24/12, das 12h às 18h, permitindo que os visitantes vivam a magia do Natal durante todo o mês.

O shopping convida clientes e moradores da região a participarem dos eventos e aproveitarem uma experiência musical que celebra tradição, emoção e o espírito natalino.

Programação de Natal:

06/12 às 16h – Coral Igreja Batista

07/12 às 16h – Coral Rachel Peluso

14/12 às 16h – Coral Presbiteriano de Santo Amaro

Local: Praça de Eventos – Piso Santo Amaro

Sobre o Mais Shopping

O Mais Shopping localiza-se no maior polo comercial da cidade de São Paulo, com um fluxo de 1,2 milhões de pessoas por mês na região e está interligado ao metrô Largo Treze, ao terminal de ônibus Santo Amaro e próximo à estação Santo Amaro da linha 9-Esmeralda da CPTM. Com cerca de 200 operações dos mais diversos segmentos, o shopping ainda oferece aos clientes mais de 1,1 mil lugares em oito salas de cinema de última geração no formato stadium.