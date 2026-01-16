Shopping arrecada materiais escolares e livros literários para doação

O Plaza Sul Shopping inicia a campanha Volta às Aulas Solidária 2026, reafirmando seu compromisso com a transformação social por meio do apoio à educação. A ação será realizada até 8 de fevereiro, com ponto de coleta instalado em frente ao Lounge da Leitura, no P1. A ONG que receberá os materiais será a “Tamo Junto”.

Realizada estrategicamente às vésperas do início do ano letivo, a iniciativa prevê a arrecadação de materiais escolares e, pela primeira vez, também de livros literários. Podem ser doados materiais em bom estado, como mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto, lápis de cor, canetas, tinta guache e cadernos, além de livros literários não didáticos, ampliando ainda mais o incentivo à leitura.

“Temos a missão muito importante de colaborar com a comunidade e ser um ponto focal de coleta, além de incentivar práticas de solidariedade para nossos clientes. É um momento de muita responsabilidade e nos sentimos muito felizes em fazer parte desta campanha”, comenta Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping.

Além dos clientes, os colaboradores do shopping e das lojas também podem participar, entregando suas doações diretamente nos escritórios administrativos.

Desde o início da campanha, em 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 70 mil itens escolares para instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da companhia. Na edição de 2025, foram doados mais de 18 mil itens, beneficiando mais de quatro mil crianças e adolescentes.

“Cada material e cada livro doado carrega a possibilidade real de transformar o caminho de uma criança. A educação é um compromisso permanente para a ALLOS, e queremos que nossos clientes sintam que fazem parte desse projeto de mudança — porque fazem. Juntos, ampliamos oportunidades e aproximamos essas crianças do aprendizado e da leitura, que são pilares essenciais para um futuro mais digno e promissor”, afirma Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS, mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil.

