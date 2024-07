Sesc Vila Mariana convida para experimentar música

Em julho, o Sesc São Paulo convida o público a vivenciar diversas possibilidades dentro do universo musical. Trata-se da terceira edição do projeto, VEM – Venha Experimentar Música! que, entre os dias 19 e 28 de julho, oferecerá uma programação em sua maioria gratuita, reunindo vivências, oficinas, audições, cursos de curta duração, instalações interativas e espetáculos. Na região, o evento acontece na unidade Vila Mariana.

Ao longo de dez dias, pessoas de todas as faixas etárias terão a chance de ver e manusear instrumentos desde os menos conhecidos até os mais tradicionais, brincar com traquitanas tecnológicas, cantar e tocar como forma de brincar em família, interagir sonoramente com objetos diversos, fazer pequenos reparos em seus instrumentos e até construir novos.

A programação inclui ainda concertos, shows, bate-papos, encontros, exibições cinematográficas acompanhadas por música ao vivo, entre outras atividades.

As ações proporcionam sociabilização, por meio da construção coletiva da expressividade artística, ao mesmo tempo que estimulam a autonomia de indivíduos. O projeto é um convite a participar da experiência do fazer musical de forma livre, informal e lúdica. Trata-se de uma oportunidade de conhecer notas, pausas, ritmos, instrumentos, timbres, texturas sonoras e ter contato com a prática musical, independente de idade ou conhecimento prévio.

Vale ressaltar que a programação do VEM é norteada pelos conceitos aplicados nos Centros de Música do Sesc São Paulo, espaços voltados à experimentação e aprendizagem musical, presentes na unidade Vila Mariana, e também Conceição e Guarulhos.

Os Centros de Música são polos voltados à sensibilização para a música e desenvolvimento do pensamento, da prática e da experimentação musical para todas as idades, sempre tendo como base o ensino coletivo em que todos, e não apenas músicos profissionais, podem desenvolver o fazer e a fruição musicais, de maneira prazerosa, diletante e cotidiana.

Contando com corpo técnico especializado e acervo de instrumentos musicais, métodos, partituras e equipamentos multimídia, o programa oferece ações formativas práticas e teóricas como cursos, vivências, bate-papos, espetáculos e oficinas.

As inscrições para a Programação Regular dos Centro de Música no 2º semestre ocorrem entre os dias 30/07 a 02/08 (para os participantes com conhecimento musical prévio) e 13 a 16/08 para os participantes sem conhecimento prévio.

VEM – VENHA EXPERIMENTAR MÚSICA: de 19 a 28 de julho. Programação completa no site!