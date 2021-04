Sesc promove Projeto Inspira: Ações para uma vida saudável

De 7 a 18 de abril, o evento traz reflexões sobre a saúde mental

em diversos campos na busca de uma vida equilibrada

A unidade do Sesc Vila Mariana destaca as relações de trabalho

e debate o sofrimento causado pelo esgotamento mental

“Como você está?” É um questionamento tão comum, mas que revela um interesse a priori no outro, no entanto, essa atenção também precisa ser direcionada para quem pergunta, especialmente em tempos tão incertos. Com a necessidade de se manter o distanciamento social, a fim de evitar o avanço da pandemia, o autocuidado tem se destacado como forma de colaborar para a saúde mental.

Pensando nisso, o Sesc São Paulo apresenta a quarta edição do projeto Inspira – Ações para uma vida saudável. De 7 a 18 de abril, a programação traz reflexões nos campos do trabalho, da sociedade e do indivíduo, a partir de uma série de atividades online que destacam o autoconhecimento como exercício para uma vida equilibrada.

Com foco no trabalho, o Sesc Vila Mariana traz atividades que se debruçam sobre o esgotamento mental, especialmente relacionado à precarização das relações trabalhistas, o iminente perigo do desemprego e a constante pressão por resultados. A programação também traz proposições sobre o sofrimento relacionado às funções de cuidado.

Os profissionais contratados para as atividades atuam em ações do Instituto Sedes Sapientiae como o “Projeto Laborar” e o “Núcleo de Saúde do Trabalhador e Direitos Humanos”, iniciativas que atendem pessoas e grupos que buscam apoio para questões relacionadas ao sofrimento no trabalho ou ao sofrimento advindo da ausência deste, além de organizarem grupos de pesquisa sobre o tema da saúde mental relacionada ao contexto do trabalho.

Confira detalhes:

Bate-papo

Vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver?

O valor do trabalho e da vida

Com o Instituto Sedes Sapientiae. Mediação de Laurinda Sousa e convidadas Cleide Monteiro e Eva Wongtschowski

7/4, quarta, das 19 às 20h30

canal do YouTube do Sesc Vila Mariana Disponível no

Neste encontro será abordado o lugar do trabalho como via para a construção dos laços sociais e reconhecimento da pertinência a um coletivo e as vicissitudes dessa experiência tão determinante na vida. Suas derivações possíveis tanto para a realização criativa quanto para o sofrimento. Serão considerados, também, os efeitos traumáticos do momento contemporâneo, não só em função da pandemia, mas também como efeito de um sistema econômico e político que produz exclusões, desigualdades e precarizações.

Instituto Sedes Sapientiae é uma instituição que em seus 40 anos de existência tem construído um trabalho sólido nas áreas da saúde mental, educação e filosofia caracterizando-se pelo compromisso em analisar e responder às exigências do contexto social para a construção de uma sociedade baseada nos princípios da solidariedade e da justiça social.

Laurinda R. Sousa – Psicanalista, professora do Curso de Psicanálise e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Membro do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Saúde Mental Relacionada ao Trabalho e Direitos Humanos. Autora de ensaios e livros, entre eles, “Vertentes da Psicanálise”, “Mais além do sonhar” (crônicas) e “Quem é você?” (Livro de contos infantis).

Cleide Monteiro – Psicanalista, professora do curso de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Membro do Projeto Laborar do Departamento de Psicanálise e do Grupo de Trabalho e Pesquisa Relacionada ao Trabalho e Direitos Humanos (SMTDH) do Instituto.

Eva Wongtschowski – Psicóloga, psicanalista, psicóloga do Hospital do Servidor Público do Estado de SP e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

Vivência

Psicodrama Público: cenas do trabalho e da vida hoje, no Brasil

Com o Instituto Sedes Sapientiae. Com direção de Pedro Mascarenhas. Assistentes: Rosane Rodrigues e Blevio Antonio Zanon.

9/4, sexta, das 19h30 às 21h30

Inscrições desde 6/4 em sescsp.org.br/inscrições

O Psicodrama Público é um dispositivo de criação coletiva com o objetivo de acolher diversidades de ideias, valores, sentimentos, experiências de vida e subjetividades. Através da construção dramática coletiva vai se construindo um espaço comum criativo.

No Psicodrama “Cenas do trabalho e da vida hoje, no Brasil” pretendemos apontar coletivamente algumas linhas de elaboração para este acontecimento tão traumático da crise atual: a pandemia, sua gestão, o isolamento, as reformas trabalhistas, o horror e os cuidados/descuidados deste momento.

Pedro Mascarenhas – Médico, psicodramatista e psicanalista. Membro do Projeto Laborar do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae (SEDES), membro da equipe de coordenação dos Psicodrama Públicos SP – on-line. Membro do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Saúde Mental Relacionada ao Trabalho e Direitos Humanos do SEDES.