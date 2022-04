Sesc Paulista tem aulas abertas gratuitas

O Sesc Avenida Paulista oferece, ao longo do mês de abril, aulas abertas e gratuitas de diversas práticas físico-esportivas, sendo elas: futmesa, esgrima, shuffleboard, animal flow e yoga sonora. As aulas abertas buscam aproximar o público de práticas ainda não tão conhecidas ou acessíveis, por meio de vivências supervisionadas por profissionais da área e oferecendo os equipamentos necessários para a prática das modalidades.

No primeiro final de semana do mês, 2 e 3 de abril, acontece a prática de Futmesa, em que cada jogador ou dupla se posiciona de um dos lados da mesa, e o objetivo é fazer com que o adversário não seja capaz de devolver a bola. São permitidos três toques para cada lado com os mesmos membros usados no futebol e no futevôlei: cabeça, ombro, coxa, peito e pé.

As aulas abertas de Esgrima são oferecidas aos sábados, de 2 a 30 de abril, das 11h30 às 13h, para todas as idades e todo o material necessário é oferecido pelo Sesc. Por meio dessa vivência é possível conhecer melhor esse esporte de combate, em que os competidores (esgrimistas) utilizam armas brancas (florete, sabre e espada) para atacar e defender.

Aos domingos, de 3 a 24 de abril, o Shuffleboard pode ser experimentado, das 15h às 18h. Parte do projeto “Que jogo é esse? “, essa prática é individual e nela o jogador usa um taco para empurrar discos que deslizam sobre uma quadra e o objetivo é posicioná-lo dentro da área de pontuação.

Para os interessados em métodos alternativos de treinamento corporal, as aulas de Animal Flow acontecem de 1° a 29 de abril, terças e quintas, das 17h às 17h50 e quartas e sextas, das 20h às 20h50. O animal flow foi desenvolvido para aprimorar a movimentação livre do “animal-humano” de todos nós, com formas divertidas e variadas de explorar as possibilidades de expressão do corpo.

As aulas abertas de Yoga Sonora são oferecidas aos domingos, de 3 a 24 de abril, das 10h10 às 11h30 e nelas os exercícios de respiração e posturas (ásanas) do yoga são acompanhados pelo som de instrumentos sagrados, que colaboram para o autoconhecimento, a concentração e a prática da meditação.

SERVIÇO

AULAS ABERTAS (Sem necessidade de inscrição, mas sujeitas à lotação). Gratuitas.

◆ Futmesa

Com Futmesa Brasil

Quando: 2 e 3 de abril de 2022, sábado e domingo, das 11h às 17h30.

Onde: Arte I – 5° andar.

Classificação etária: Livre.

◆ Que jogo é esse? Shuffleboard

Com Shuffleboard Brasil

Quando: 3 a 24 de abril de 2022, domingos, das 15h às 18h.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: Livre.

AULAS ABERTAS – Necessário agendamento pelo aplicativo Credencial Sesc SP (opção Agendamento – Recreação), disponível a partir do dia 27 de março, às 14h. Gratuitas.

◆ Esgrima

Com Instituto Touché

Quando: 2 a 30 de abril de 2022, sábados, das 11h30 às 13h.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: Livre.

◆ Animal Flow

Com educadoras de atividades físico esportivas do Sesc Avenida Paulista

Quando: 1 a 29 de abril, terças e quintas, das 17h às 17h50 e quartas e sextas, das 20h às 20h50.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

◆ Yoga Sonora

Com Vivan Cardozo e Helena Peters

Quando: 3 a 24 de abril, domingos, das 10h10 às 11h30.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

SESC AVENIDA PAULISTA: Avenida Paulista, 119, São Paulo. Fone: (11) 3170-0800. Horário de funcionamento da unidade: Terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30.

É necessário apresentar comprovante de vacinação contra COVID-19. Crianças de 5 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando uma dose, pessoas a partir de 12 anos, das duas doses (ou dose única), além de documento com foto para ingressar nas unidades do Sesc no estado de São Paulo.