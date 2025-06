Servidor usa tecnologia contra câncer de próstata

O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) está à frente de um dos mais modernos tratamentos para prevenção de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC). A instituição é uma das entidades públicas que realiza a terapia de oclusão do Apêndice Atrial Esquerdo (OAAE) com tecnologia de última geração, indicada aos pacientes que têm o risco aumentado de trombos no átrio esquerdo do coração, com restrição ao uso de anticoagulantes.

A tecnologia é aplicada aos pacientes com contraindicação ao uso de anticoagulantes. Entre janeiro de 2024 e 2025, o HSPE teve mais 1.500 atendimentos de pacientes com a fibrilação atrial. De acordo com o levantamento, o público feminino é o que mais sofre com o problema, totalizando 56,64% dos casos. Aproximadamente 1 a 2% dos pacientes com FA têm uma contraindicação absoluta sendo que 10 a 15% apresentam contraindicação relativa (situações em que o risco de sangramento precisa ser muito bem avaliado) ao uso de anticoagulantes orais (AVK ou DOAC’s).

A implantação do dispositivo Watchman FLX™️, para a oclusão do apêndice atrial esquerdo, é um procedimento seguro e minimamente invasivo, aplicado por meio de cateter guiado pela veia femoral, eliminando a necessidade de um procedimento cirúrgico aberto. É realizado pelo serviço da hemodinâmica do HSPE nos pacientes que tem o risco aumentado de trombos no átrio esquerdo do coração -, que podem obstruir artérias ou veias ligadas ao cérebro e ocasionar o AVC. O implante Watchman FLX™️ já possui mais de 20 anos de estudos clínicos e, atualmente, já são realizados aproximadamente 1.600 implantes semanais nos Estados Unidos. No mundo, mais de 500 mil pacientes já foram beneficiados. Estima-se que o número de procedimentos de fechamento de apêndice atrial esquerdo no Brasil dobre até 2025.

De acordo com o Chefe do Serviço de Arritmia Cardíaca do HSPE, José Marcos Moreira, a inovação é altamente eficaz e oferece menos complicações aos pacientes que não podem fazer uso de medicamentos anticoagulantes. “A disponibilidade de próteses de oclusão do apêndice atrial esquerdo no Hospital não só melhora a qualidade do atendimento, mas também coloca a Instituição na vanguarda dos tratamentos cardiovasculares no Brasil. Além disso, demonstra um compromisso com a modernização e a melhoria contínua dos serviços de saúde.”

A aplicação do implante é realizada uma única vez na vida e fecha o apêndice atrial esquerdo, atuando como uma “rolha” a fim de impedir a liberação de coágulos no sangue no coração. Para determinar a elegibilidade do procedimento, uma comissão de clínicos, cardiologistas e médicos intervencionistas chamada de “heartteam” determina os critérios dos pacientes com perfil para realizar o procedimento. Fazem parte da equipe: Dr. José Marcos Moreira, Dr. George Cesar Gimenez, Dr. Jefferson Curimbaba e Dr. Ney Valente. Os profissionais foram treinados pela Boston Scientific para unir expertises e ter mais assertividade nas indicações dos casos.

A tecnologia é aprovada pela FoodandDrugAdministration (FDA) e o procedimento OAAE é novidade na saúde pública e faz parte do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desde julho de 2024. A implantação do dispositivo apresenta baixo risco de complicação, mas é recomendado que o paciente evite esforço excessivo durante o primeiro mês, período de cicatrização do implante dentro do coração. O exame para acompanhar a evolução médica é o ecocardiograma.

Elegibilidade

Os critérios para a elegibilidade de pacientes são mapeados após análise minuciosa do corpo clínico e de especialistas. Fatores que podem aumentar a probabilidade da aplicação do implante são: Histórico de sangramento grave; Histórico ou risco de quedas; Alto risco de sangramento; Dificuldade em manter tratamento terapêutico com anticoagulantes; Interação medicamentosa. Anticoagulante não é adequado para tratamento prolongado com varfarina; Casos de trombocitopenia (número baixo de plaquetas), câncer ou risco de sangramento associado a tumores com anticoagulação sistêmica; Profissão/estilo de vida que coloca o paciente em maior risco de sangramento; Insuficiência renal grave AVC ou TIA prévios

Sobre Watchman FLX

“O Watchman FLX™️ representa um avanço crucial na prevenção do AVC em pacientes com fibrilação atrial não valvar, oferecendo uma alternativa segura e eficaz para pacientes que não podem usar anticoagulantes. Com sua implantação, há uma significativa redução do risco de AVC, permitindo que os pacientes levem uma vida mais tranquila e saudável. Além disso, o custo do implante é consideravelmente inferior ao tratamento de um AVC, que pode envolver cuidados paliativos prolongados. Essa inovação representa um avanço crucial na prevenção do AVC”, destaca Kati Dias, diretora da Unidade de Negócios de Cardiologia Intervencionista da Boston Scientific Bra