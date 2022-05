Semana do Trabalho tem oportunidades de emprego

Vai até 6 de maio a Semana do Trabalho com ações de empregabilidade, qualificação profissional e geração de renda por ocasião do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de Maio. Os trabalhadores terão acesso a diversas atividades gratuitas promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho a fim de ampliar as oportunidades de inserção no mercado.

A programação foi aberta no dia 29 de abril, no Cate Central, pelo Contrata SP, com mutirão de emprego com o foco na aproximação do trabalhador com equipes de recursos humanos de empresas convidadas para integrar a iniciativa.

Qualificação profissional

Hoje, 2 de maio, foram abertas inscrições pelo Portal Cate para 1.000 vagas do programa Bolsa Tech, voltadas a jovens com idades entre 16 e 20 anos. A formação profissional na área de programação de computadores contará com auxílio de R$ 627,21, durante seis meses, totalizando um investimento de mais de mais de R$ 3 milhões da Prefeitura para a realização do programa.

Para capacitar os trabalhadores da cidade de São Paulo, a Ade Sampa e a Fundação Paulistana, vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, contarão com uma programação de oficinas e cursos no mês de maio. Além da qualificação profissional, as oficinas têm como objetivo apoiar a geração de renda dos trabalhadores, sejam por meio do empreendedorismo ou do mercado formal.

Em comemoração aos 18 anos da Fundação Paulistana, a entidade vai disponibilizar a partir de maio mais de 6 mil vagas em cursos nas áreas de gastronomia, serviços, saúde, tecnologia e sustentabilidade.

O Portal do Cate segue a todo vapor dispondo de mais de 100 opções de cursos gratuitos ao usuário. A plataforma, que possui mais de 200 mil usuários cadastrados, é abastecida constantemente com novos cursos e dicas de inspiração, proporcionando uma experiência diferenciada ao usuário através de textos, podcasts e vídeos dinâmicos. Acesse – www.cate.prefeitura.sp.gov.br

Artesanato e Manualidades

Pensando nos trabalhadores paulistanos que encontraram no artesanato uma nova forma de geração de renda, a Prefeitura de São Paulo abre um novo processo de inscrições para o Mãos e Mentes Paulistanas. O programa, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. A iniciativa promove diversas atividades que fortalecem o ecossistema, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local.

As ações trabalham por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas; a promoção de cursos e oficinas de capacitação e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar todos os serviços e recursos oferecidos é necessário estar credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas.

É possível realizar o credenciamento on-line pelo link: www.prefeitura.sp.gov.br/maosementes

Após a inscrição no site, a equipe do Mãos e Mentes Paulistanas entrará em contato com o artesão para agendar o teste de habilidade, que será fundamental para comprovar a técnica do artesão.

Após o teste de habilidades, os artesãos credenciados estarão aptos a participar de feiras e eventos promovidos pela Prefeitura de São Paulo e por parceiros. Além disso, os participantes do programa também podem se inscrever para cursos de qualificação, que são oferecidos gratuitamente com foco no impulsionamento dos negócios, e para comercializar os seus produtos em um dos dois quiosques fixos do programa. O primeiro está localizado dentro do Shopping Center Norte, na zona norte da Capital. Já o segundo está instalado no Mercadão das Flores, zona oeste.

Serviço

Programação

Geração de Renda

Inscrições do Programa Mãos e Mentes Paulistanas

Link: www.prefeitura.sp.gov.br/maosementes

Dia: Durante todo o mês de maio

Qualificação profissional

Inscrições Bolsa Tech

Portal Cate

Dias: 2, 3 e 4 de maio

Oficina Elabora – Como dar os primeiros passos para a busca do primeiro emprego

Dia: 4 de maio

Horário: 14h

Local: Teia Jaçanã

Endereço: R. Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira

Inscrições até 02 de maio pelo link