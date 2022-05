Semana do Meio Ambiente

Do dia 30 de maio a 5 de junho, parques municipais terão diferentes programações

Em 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o dia 5/6 como o Dia Mundial do Meio Ambiente. No Brasil, a primeira semana de junho foi decretada como a Semana Nacional do Meio Ambiente, convidando a população a debater sobre a necessidade de conservação da biodiversidade brasileira. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente preparou atividades, do dia 30 de maio a 5 de junho, para reunir moradores da capital nos parques e promover a educação ambiental.

O Viveiro Municipal Harry Blossfeld vai promover uma visita monitorada nos dias 31 de maio, 2 e 5 de junho das 9h às 12h. Os participantes poderão acompanhar os processos de plantio, envasamento e organização das mudas no viveiro. Os profissionais do local também mostrarão como são produzidas as plantas que serão utilizadas na arborização urbana e como é feito o manejo de espécies invasoras. Quem tiver o interesse de participar, deve se inscrever através deste link.

Durante essa semana, a UMAPAZ – incluindo o Planetário do Carmo e as demais Divisões, e os parques municipais também continuarão com suas atividades permanentes.

Palestras, exibições, oficinas, sessão cinema, cursos, lives, plantios e trilhas são exemplos de atividades que ocorrerão em parques do norte ao sul e de leste ao oeste no município durante a semana.

Confira a programação abaixo:

Dia 30/05

Roda de conversa: “Plano Municipal de Educação Ambiental para quê (e para quem)? ” – Canal no YouTube da UMAPAZ – às 10h

Palestra como iniciar a reciclagem em casa – Parque Nabuco, às 14h

Dia 31/05

Palestra sobre uso de agrotóxicos – Parque Nabuco, às 9h

Vitrines demonstrativas de técnicas sustentáveis – Escola de Agroecologia de Parelheiros – Estrada do Colônia, 2500, às 10h

Apresentação da Mandala de PANCs – Parque Nabuco, às 9h

Oficina Afromix – A Dança Completa – Escola de Agroecologia de Parelheiros – Estrada do Colônia, 2500, às 8h

Dia 1/06

Plantio de mudas ornamentais – Parque Nabuco, às 9h

Palestra com Prática: “A importância das cobras para o meio ambiente” – UMAPAZ – Parque Ibirapuera, acesso pelo portão 7A, às 9h

Grupo de Estudos e Práticas em Permacultura – Escola de Agroecologia de Parelheiros – Estrada do Colônia, 2500, às 9h

Vitrines demonstrativas de técnicas sustentáveis – UMAPAZ – Parque Ibirapuera, às 10h

Cine pipoca – Filme Wall-E – Parque Lions Tucuruvi, às 14h

Plantio de árvores – Parque Buenos Aires, às 14h

Gincana da água – Parque Nabuco, às 14h

Plantio e doação de mudas ornamentais – Parque Severo Gomes às 14h

Quiz de perguntas sobre a mensagem do filme Wall-E – Parque Lions Tucuruvi, às 15h30

Plantio de feijão no algodão – Parque Lions Tucuruvi, às 15h45

Roda de conversa: desemparedamento e a importância da natureza para as crianças – Canal no YouTube da UMAPAZ, às 16h

Dia 2/06

Você tem medo de aranhas? – UMAPAZ – Parque Ibirapuera às 9h30, inscreva-se no link

Vitrines demonstrativas de técnicas sustentáveis – UMAPAZ – Parque Ibirapuera, às 10h

Bate-papo “O lixo que geramos no parque” – Parque Nabuco, às 14h

Exposição de materiais de reciclagem – Parque Lions Tucuruvi, às 14h

Prática de como fazer a compostagem – Parque Lions Tucuruvi, às 15h

Distribuição das mudas de plantas – Parque Lions Tucuruvi, às 15h

Live: Grandes Telescópios – Canal no YouTube da UMAPAZ, às 19h

Dia 3/06

Curso: Universos da Cor – Artes na Pedagogia Waldorf, uma introdução – UMAPAZ – Parque Ibirapuera, às 9h, inscreva-se no link

Ateliê Vivo – Escola de Agroecologia de Parelheiros – Estrada do Colônia, 2500, às 9h

Curso de Introdução à Cromoterapia – UMAPAZ – Parque Ibirapuera, às 14h (inscrições encerradas)

Tour pelo parque/Apresentação das vegetações – Parque Buenos Aires, às 14h

Oficina de Brinquedos Pet – Parque Barragem Guarapiranga, às 14h

Bate-papo “ O caminho que faz a água que bebemos” – Parque Nabuco, às 14h

Contação de histórias sobre o Meio Ambiente – Parque Severo Gomes, às 14h

Análise da água do Córrego Judas – Parque Severo Gomes, às 15h

Lançamento do Documentário Lixo Mutante na Mostra Ecofalante – Centro Cultural São Paulo, às 19h30

Dia 4/06

Trilha noturna monitorada, 4km e 8km – Parque Cemucam, às 18h30

Palestra: A floresta gera lixo? – Praça das Mães no Parque Buenos Aires, às 10h

Oficina de Eco Bijoux – Parque Barragem de Guarapiranga, às 14h

Identificação de espécies da Mata Atlântica – Parque Nabuco, às 9h e às 14h

Dança Circular: Dança pela Terra – Parque Severo Gomes, às 10h

Palestra sobre a importância da Vegetação – Parque Severo Gomes, às 10h

História, Manejo e os produtos das abelhas sem ferrão – Parque Severo Gomes, às 14h

Sarau 22 – UMAPAZ – Parque Ibirapuera, das 10h às 16h

Exibição do curta-metragem “A represa é o meu quintal” – UMAPAZ – Parque Ibirapuera, às 17h

Oficina de Artes Visuais – Jam da Sul Arte que Fica – Escola de Agroecologia de Parelheiros – Estrada do Colônia, 2500, às 9h

Dia 5/06

Trilha monitorada/passagem pelo Aquário – Parque Anhanguera, às 9h

Trilha monitorada com apresentação do Parque – Parque Cemucam, às 9h

Palestra de combate a incêndio pelos brigadistas do parque – Parque Anhanguera, às 10h30

Palestras: Compostagem, Leira para compostagem resíduo Verde e Função Serrapilheira – Parque Severo Gomes, a partir das 10h30

Plantio de 4 árvores nativas – Parque Cemucam, às 10h30

Plantio Simbólico de uma espécie nativa – Parque Anhanguera, às 11h30

Anúncio do corredor ecológico e trilha inclusiva – Parque Cemucam, às 10h30

Evento – Abraço Guarapiranga – Parque Barragem Guarapiranga, das 8h às 13h

A importância dos Parques Urbanos – Parque Nabuco, às 14h

Visita guiada pelo Minecraft – Canal no YouTube da UMAPAZ, às 15h

Caminhada Astronômica – Parque do Carmo – Planetário Professor Acácio Riberi, das 10h às 12h