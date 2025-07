Semana do Comerciante 2025 é celebrada com conteúdo e network nas Distritais da ACSP

Para celebrar a Semana do Comerciante 2025, as Distritais da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) receberão empreendedores e comerciantes de todas as regiões da cidade para uma série de palestras. Os encontros ocorrerão de 10 a 15 de julho e abordarão, entre outros temas, vendas e empreendedorismo. A iniciativa é realizada em comemoração ao Dia do Comerciante.

Instituído pela Lei nº 2.048 de 1953, o Dia do Comerciante é comemorado em 16 de julho, data de nascimento do Patrono do Comércio Brasileiro, José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. Ele foi um dos principais responsáveis pela abertura comercial do Brasil com nações amigas e o exterior.

A data, uma das mais importantes no calendário da ACSP, celebra as conquistas alcançadas pela classe empresarial, tais como, o Cadastro Positivo, Simples Nacional e a categoria dos Microempreendedores Individuais (MEIs), além de reforçar a luta pelo empreendedorismo e pela livre-iniciativa, destacando a dedicação e empenho que marcam os 130 anos de existência da Associação Comercial de São Paulo.

“Convidamos os empreendedores a participarem das palestras, uma oportunidade única para expandir seus conhecimentos e ampliar sua rede de contatos profissionais. Esta é apenas mais uma ação da Associação Comercial de São Paulo em prol daqueles que mais geram empregos e renda, contribuindo para o crescimento econômico do Brasil”, ressalta o presidente da ACSP, Roberto Mateus Ordine.

Programação

Distrital Sudeste

Dia 10/07 – 19h

Palestra: Faça suas vendas decolarem

Palestrante: Vera de Fatima Brito Ruthofer

Endereço: Rua Afonso Celso, 1659 – Vila Mariana.

