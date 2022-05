Selvagem é inaugurado no Ibirapuera

O esperado Selvagem abriu para o público, dentro do Parque Ibirapuera. Ainda em sistema soft opening, ou seja, com oferta de poucos lugares e sob reserva, o novo bar e restaurante já mostra que veio oferecer novos sabores e propostas.

Mesmo com as baixas temperaturas, o público pode conferir a comida reconfortante em delícias como os bolinhos de mandioca, requeijão e goiaba, o porco que ganha sabor com pequi, pratos a base de frutos do mar, sobremesas originais…

Segundo os criadores do espaço, a ideia do chef Filipe Leite, que já mostrou seu talentos em restaurantes como o La Frontera e o Jacarandá, foi desenvolver uma gastronomia especial para a abertura.

Outro exemplo é a costelinha de porco assada e levemente caramelizada (para compartilhar) servida em seu próprio molho com tucupi, legumes grelhados e verdes.

Atraso

A previsão inicial era de inauguração em março, depois postergada para abril, mas só em meados de maio o Selvagem passa a atender, em meio a uma área cheia de verde, quase “escondidinho”.

O Selvagem é da mesma equipe do restaurante Vista, que já aposta em alta gastronomia aliada a uma experiência de visual e natureza – o Vista, como o nome sugere, fica no alto do Museu de Arte Contemporânea, com vista para o Parque do Ibirapuera.

O novo Selvagem vai ficar dentro do parque, nas proximidades da entrada pela Rua Quarto Centenário, perto da Praça Cidade de Milão.

O comando da cozinha vai ficar com Filipe Leite, que promete um sotaque nacional em seus pratos, com peixes e sabores bem brasileiros nos acompanhamentos.

O tom “selvagem” está também na decoração do espaço. No Instagram do futuro restaurante, é possível perceber a total integração entre as mesas e o parque. Em formato circular, como um imenso quiosque, o Selvagem terá cozinha no centro e mesas ao redor, ao ar livre, ocupando um espaço total de 540 metros!

Uma das publicações mostra que cernes de árvores bem rústicas serão parte da decoração. Elas vêm de São João da Graciosa, onde alguns nativos caiçaras fazem coleta seletiva dessas cernes que caem naturalmente há muitos anos e delas tiram seus tiram o seu sustento.

Todo o projeto busca seguir conceitos de sustentabilidade, aliás. Toda a madeira bruta utilizada na construção é de reaproveitamento de árvores mortas do parque. A iluminação foi projetada de cima para baixo, para não atrapalhar a vida noturna dos pássaros locais – vale ressaltar que só no Ibirapuera existem mais de 120 espécies de aves.

Tanto os pratos quanto os drinks da nova casa devem seguir esse mesmo conceito de valorização da natureza, com uso de ingredientes bem brasileiros e originais na formação das receitas.

Chef

Filipe Leite, que assinará o menu, já trabalhou com Paola Carosella em dois restaurantes da famosa chef e participou do projeto ‘Chefs Sem Fronteiras’, em que já atuou em conjunto com nomes como Alex Atala, Bel Coelho, Rodrigo Oliveira, Carla Pernambuco, Ana Soares, Tati Szeles, Dagoberto Torres, Lucía Soria etc. Já foi Indicado ao Prêmio Veja Comer & Beber 2017/2018, na categoria Chef Revelação.

Serviço:

A entrada mais próxima para chegar ao Selvagem é o portão 5, da Avenida Quarto Centenário.

Horários de funcionamento –

Terça a Sexta – 19h às 23h

Sábado – 12h às 16h | 19h às 23h

Domingo – 12h às 17h

Para reservas e informações, acesse o link.

Telefone/WhatsApp – 11 5198-0844