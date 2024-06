Segunda fase da Vila Reencontro é inaugurada no Jabaquara

O prefeito Ricardo Nunes, acompanhado pela primeira-dama, Regina Nunes, entregou nesta terça-feira (25) a Vila Reencontro Jabaquara II, superando a marca de 2 mil vagas de acolhimento no Programa Reencontro. Esta oitava unidade tem capacidade para acomodar até 240 pessoas e é formada por 60 módulos, um deles é destinado para uma família de até oito integrantes. Além da inovação, a Vila Reencontro Jabaquara II dispõe de uma casa modular para acolher grupos com pessoas com deficiência (PCDs) ou mobilidade reduzida.

“Hoje damos mais um passo com essa que é a 8ª Vila Reencontro, com 60 casas que servem como moradia temporária. Um dos processos que a Prefeitura de São Paulo tem para poder atender bem as pessoas em situação de rua. Sabemos que São Paulo é uma cidade acolhedora e das oportunidades, com todos os dias chegando pessoas. Por isso fazemos esse trabalho enorme, que é um grande desafio, cuidando do dia a dia com um conjunto grande de ações em diversas áreas, sempre para continuar oferecendo oportunidade para as pessoas”, destacou o prefeito.

A Vila Reencontro Jabaquara II está instalada em terreno municipal de 3.225m² cedido à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). No local, foram investidos mais de R$ 3, 6 milhões. A grande novidade do equipamento é um módulo criado para receber famílias maiores, além de contar com uma unidade adaptada para PCDs, de 36m², o dobro do tamanho dos módulos padrões de 18m². Assim como as outras residências modulares, as unidades são mobiliadas com camas, beliches ou berços, de acordo com a configuração familiar, e geladeira, fogão com duas bocas, banheiro e pias. Além desses itens, o módulo adequado para PCDs, conta com barras de acessibilidade nos banheiros e rampas de acesso.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Ciça Santos, destaca que cada família encontrará na Vila Reencontro Jabaquara uma rede de suporte pronta para ajudar na reconstrução de sua vida. “Este lugar representa o marco de mais um avanço deste nosso programa voltado para o acolhimento e conquista de autonomia de famílias em situação de rua. Aqui inovamos com uma casa modular para família grande, com até oito pessoas. Essa é uma demanda que captamos na medida que fomos ampliando as vagas das nossas Vilas e que a partir de agora entra, inclusive, para o escopo do Programa Reencontro. Além disso, aqui temos também mais uma casa modular de 36m² adaptada para acolher famílias que têm pessoas com deficiência. Estamos garantindo, portanto, acolhimento inclusivo com apoio social.”

“Eu morei uns oito meses na rua por não ter onde morar com os meus filhos. Ficávamos em um farol e fomos acolhidos em um hotel social em Ermelino Matarazzo, que me ajudou muito. Fui sendo acompanhada por assistentes sociais e sempre tive o sonho de ir para uma Vila Reencontro. Participei de todos os processos, fui tentando e hoje estou aqui, onde espero mudar de vida e só melhorar daqui para frente. Esquecer um pouco as cicatrizes e viver um mundo novo”, disse a atendente Daniela da Silva Galassi, 30 anos, que irá morar na Vila Reencontro com seus filhos Gustavo (3 anos) e Miguel (5 anos).

Estrutura

A unidade Vila Reencontro Jabaquara II, na Zona Sul, tem ainda salas de atendimento psicossocial, cozinha, refeitório, horta, playground, quadra poliesportiva, lavanderia, almoxarifado e sanitário adaptado para pessoas com deficiência.

As instalações do equipamento receberam artes do grafiteiro ‘Xyrox’, artista com mais de 20 anos de profissão, que atua também como educador sociocultural e tem participação em diversos eventos e exposições.

A gestão do espaço será realizada em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) “Social Bom Jesus”, que receberá repasse mensal de R$ 419 mil para administração do serviço.

Serviço

Vila Reencontro Jabaquara II. Rua Conception Arenal, 164 – Jabaquara – Zona Sul

Perfis variados

As famílias acolhidas nas Vilas Reencontro têm perfis variados: casais com filhos e famílias monoparentais, entre outras composições, que encontram abrigo e a chance de conquistar ou reconquistar a autonomia dentro do projeto. São priorizadas famílias com crianças de 0 a 6 anos e mulheres com históricos de violência doméstica.

“Eu vim do Paraguai e fui morar em um Centro de Acolhida, onde fiquei dois meses, mas agora vou morar aqui com a minha filha Yasmin, que tem 30 dias. É um lugar lindo, maravilhoso, onde não terei gastos e eles ainda me ajudam com tudo. Daqui um tempo espero colocar ela na creche para poder trabalhar e assim juntar um dinheirinho para não voltar nunca mais para essa situação”, disse Raquel Guadalupe Silva Dias, 21 anos, que está desempregada.

Equipe multidisciplinar

Para atender e acompanhar as necessidades dos acolhidos, a Vila Reencontro Jabaquara II contará com 46 profissionais preparados para o trabalho com os moradores. O quadro é composto por coordenador, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, auxiliares administrativos, supervisores de cogestão e inserção laboral. Supervisores de saúde, educação e acompanhamento social, assistentes de campo nos períodos diurnos e noturnos, cozinheiros, auxiliares de cozinha e responsáveis pela manutenção e auxiliares de serviços gerais também integram o quadro de colaboradores.

A equipe trabalha para o desenvolvimento familiar e pessoal dos residentes, pela promoção de direitos por meio do acesso à rede de políticas públicas, capacitação e apoio à inclusão socioprodutiva, assim como promoção de participação e viabilização da cogestão do espaço. Ações que visam a integração familiar e comunitária, além da realização de atividades para a apropriação de espaços comuns, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e acompanhamento individualizado com o intuito de promover a saída qualificada do serviço, ou seja, a conquista de autonomia também é promovida pelos colaboradores que atuam no serviço.