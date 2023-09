Segall, Cinemateca e CCSP têm mostra de cinema

ACasa Museu Ema Klabin, em parceria com o Museu Lasar Segall, a Cinemateca Brasileira e o Centro Cultural São Paulo (CCSP), promovem de 2 de setembro a 22 de outubro a Mostra CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg. Serão exibidos 14 clássicos do cinema em alta resolução na Cinemateca, no Cine Segall, ambos na Vila Mariana, e no CCSP, no bairro do Paraíso, com entrada franca.

Serão exibidos os títulos: Chatô, o rei do Brasil (Guilherme Fontes), Bye Bye Brasil (Cacá Diegues), O Nome da rosa (Jean-Jacques Annaud), Cidadão Kane (Orson Welles), O Dilema das redes (Jeff Orlowski-Yang), A Montanha dos Sete Abutres (Billy Wilder), Rede de intrigas (Sidney Lumet), RKO 281: The Battle Over Citizen Kane (Benjamin Ross), Confidencial (Douglas McGrath), Ilusões perdidas (Xavier Giannoli), , Mera coincidência (Barry Levinson) e Uma Onda no ar (Helvécio Ratton), além dos curtas A Linguagem da persuasão (Joaquim Pedro de Andrade) e Toda a memória do mundo (Alain Resnais).

A mostra CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg é associada à exposição A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin, em cartaz até o dia 12/11/2023, e que apresenta 20 volumes correspondendo aos dois primeiros séculos de produção do livro impresso, incluindo manuscritos, livros de horas, incunábulos e edições aldinas, assim como as valiosas primeiras edições de Platão (1513), Dante (1502) e Tucídides (1502), além do grande Atlas de Blaeu (1648-1655), entre outros.

A mostra de cinema De Gutenberg a Zuckerberg propõe expandir a reflexão proposta pela exposição, ao apresentar filmes que abordam os impactos de variados meios de comunicação na história e na vida social.

“Ao longo de sua vida, Ema Klabin acompanhou todos os tipos de espetáculo e manifestações culturais. Pouco sabem que ela também apreciava o cinema: costumava assistir filmes de arte e filmes europeus em sessões vespertinas no cinema durante a semana, e no Clube Harmonia, aos domingos. Em suas viagens, também pôde acompanhar grandes estreias de filmes de Hollywood”, comenta Paulo Costa, curador da Casa Museu Ema Klabin e da exposição de livros raros e idealizador do programa CinEma. O curador abre a mostra no dia 2 de setembro, às 15h, com um bate-papo comentando a mostra e, em especial, a exibição do filme O Nome da Rosa (Jean-Jacques Annaud).

Desde sua abertura ao público em 2007, a Casa Museu Ema Klabin conta com uma programação de exposições temporárias, espetáculos, palestras, cursos, atividades educativas e séries de artes visuais. “A parceria com o Cine Segall, a Cinemateca Brasileira e o Centro Cultural São Paulo é uma grande alegria para a Casa Museu Ema Klabin. É um primeiro passo para marcarmos presença no circuito cinéfilo e cineclubista, trazendo a conexão cinematográfica para a casa museu. Inspirados por Ema Klabin, procuramos constituir um espaço cultural aberto e atento aos assuntos contemporâneos, sem deixar de olhar para a coleção, a casa e o jardim que integram o patrimônio legado por ela ao público”, complementa Fernanda Guimarães, superintendente da casa museu.

A mostra CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg conta com o apoio da Klabin S.A.

Serviço:

2 de setembro a 22 de outubro

CinEma no Cine Segall

Museu Lasar Segall – Rua Berta, 111 – Vila Mariana, São Paulo

Sempre aos sábados e domingos às 15h – Dias 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24 e 30/9 e 1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22/10

veja detalhes da programação clicando aqui.

CinEma no Centro Cultural São Paulo CCSP

Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, São Paulo

23/09 e 17 e 18/10 com sessões às 15h, 17h e 19h

CinEma na Cinemateca Brasileira

Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana, São Paulo

23/9, às 15h e 17h e 24/09, às 16h e 18h30

Exposição A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin

Casa Museu Ema Klabin

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil

Até 12 de novembro de 2023

quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até às 18h

Entrada franca*