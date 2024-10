Seções eleitorais mudaram de lugar

Eleitores e eleitoras da 1ª Zona Eleitoral – Bela Vista, da 3ª ZE — Santa Ifigênia, da 259ª ZE — Saúde, da 346ª ZE – Morumbi, da 347ª ZE – Vila Matilde, na capital, além da 176ª ZE – Guarulhos e da 428ª ZE – Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana, e da 423ª — Campinas devem ficar atentos às mudanças em locais de votação para as eleições municipais. Os novos endereços encontram-se abaixo. A eleitora ou o eleitor também pode consultar o seu local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e no aplicativo e-Título.

O total de pessoas que tiveram seu local de votação alterado é de mais de 55 mil em todo o estado. Quem foi afetado pela mudança não precisa comparecer ao cartório eleitoral, basta dirigir-se ao novo local no dia da votação. O 1º turno ocorre neste domingo, 6 de outubro, das 8h às 17h.

A maioria das alterações se deve à desativação dos prédios pelas instituições de ensino que funcionavam neles. As seções eleitorais que eram instaladas nesses locais foram transferidas para endereços situados nas proximidades.

Além dessas, outras alterações também podem ter ocorrido no estado em razão de eventuais adequações promovidas pelos cartórios eleitorais. Portanto, a Justiça Eleitoral recomenda a consulta com antecedência do local de votação e da seção eleitoral para evitar contratempos no dia da eleição.

1ª ZE — Bela Vista

As seções de votação que até 2020 eram instaladas no prédio das Faculdades Anhembi Morumbi situado na Rua Treze de Maio, 1266, foram transferidas para a Faculdade Phorte (Rua Rui Barbosa, 422, Bela Vista). Nas eleições de 2022, essas seções foram provisoriamente alocadas no Colégio Objetivo, na Avenida Paulista, 900. O eleitorado dessas seções totaliza 2.794 pessoas.

Quem votava no prédio 44 das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1087, Bela Vista, agora vai votar no edifício 17 da FMU (Faculdade de Direito), na Avenida Liberdade, 749. O novo local fica a menos de um quilômetro do antigo centro universitário, que foi desativado. Estão envolvidos nessa transferência 5.445 eleitoras e eleitores.

Já o eleitorado (6.545 pessoas) que votou na última eleição no prédio 43 da FMU, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 917, foi transferido para o prédio 10 da FMU, situado na Avenida Liberdade, 654.

Por sua vez, a Faculdade Finaci, naRua São Joaquim, 352, vai abrigar cinco seções que funcionavam na Escola Estadual Presidente Roosevelt (Rua São Joaquim, 320), nas quais votam 1.577 pessoas.

Houve ainda duas alterações na Pontifícia Universidade Católica (PUC). O prédio da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae), na Rua da Consolação, 881, deixa de ser local de votação e o seu eleitorado passa a votar no prédio 25 do Mackenzie. O novo local está a poucos metros, também na Consolação. Duas seções eleitorais (448 e 451) foram retiradas da unidade PUC — Ciências Exatas (Rua Marquês de Paranaguá, 111) e transferidas para Faculdade Ipessp, localizada na Rua Dona Antonia de Queirós, 333.

3ª ZE — Santa Ifigênia

Cerca de 5.000 eleitoras e eleitores que votaram nas Faculdades Oswaldo Cruz, na Barra Funda, nas eleições gerais de 2022, vão votar agora na Escola Estadual Doutor Alarico Silveira, situada na Rua Conselheiro Brotero, 100, no mesmo bairro. A instituição de ensino não funcionou no último pleito porque estava em reforma, mas foi reativado para a votação deste domingo e receberá 18 seções eleitorais. Veja a relação na tabela abaixo.

4ª ZE — Mooca

Eleitoras e eleitores que votavam no campus Mooca da Universidade Brasil terão um novo local de votação a partir das Eleições Municipais de 2024. Eles votarão no prédio da Diretoria de Ensino Leste 5, situado na Rua Celso de Azevedo Marques, nº 502, no mesmo bairro. O novo local fica a um quilômetro da universidade. Cerca de 6.300 eleitores serão transferidos.

259ª ZE — Saúde

As seções que funcionavam na Escola Estadual Paulo Rossi, no bairro de Mirandópolis, foram transferidas para a Universidade Paulista — Unidade Luís Góis, bairro Vila Clementino, na mesma região. Quem vota nas seções eleitorais números 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 458, 483, 511, 595, 653 a 655 pode se dirigir diretamente à universidade nestas eleições. A instituição de ensino está localizada entre as ruas Dr. Bacelar, nº 1212, e Luís Góis, nº 2211.

346ª ZE — Morumbi

Quem votava na FMU, unidade Morumbi (Avenida Morumbi, 501), a partir das eleições municipais de 2024, deve dirigir-se ao Colégio Miguel de Cervantes, localizado na Avenida Jorge João Saad, 905, no mesmo bairro. Aproximadamente 4.300 eleitores tiveram sua seção transferida.

No Butantã, as 4.700 pessoas que votavam nas seções instaladas no Colégio Joana D’Arc (Rua Miragaia, 158) em eleições anteriores passam a votar a pouco mais de um quilômetro dali, na Escola Estadual Alberto Torres, na Avenida Vital Brasil, 1260.