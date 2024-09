Seções eleitorais da capital mudam de local de votação: confira a sua

E leitores e eleitoras da 1ª Zona Eleitoral – Bela Vista, da 346ª ZE – Morumbi, da 347ª ZE – Vila Matilde, na capital, da 176ª ZE – Guarulhos e da 428ª ZE – Santana de Parnaíba devem ficar atentos às mudanças em locais de votação para as eleições municipais de outubro. Os novos endereços encontram-se abaixo. A eleitora ou o eleitor também pode consultar o seu local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

O total de pessoas que tiveram seu local de votação alterado é de cerca de 32,7 mil na capital e 4.590 em Guarulhos. Quem foi afetado pela mudança não precisa comparecer ao cartório eleitoral, basta dirigir-se ao novo local no dia da votação. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro.

A maioria das alterações se deve à desativação dos prédios pelas instituições de ensino que funcionavam neles. As seções eleitorais que eram instaladas nesses locais foram transferidas para endereços situados nas proximidades.

Em nosso site – jornalzonasul.com.br – você consulta todas as alterações. A seguir, confira as mudanças na capital paulista:

1ª ZE – Bela Vista

As seções de votação que até 2020 eram instaladas no prédio das Faculdades Anhembi Morumbi situado na Rua Treze de Maio, 1266, foram transferidas para a Faculdade Phorte (Rua Rui Barbosa, 422, Bela Vista). Nas eleições de 2022, essas seções foram provisoriamente alocadas no Colégio Objetivo, na Avenida Paulista, 900. O eleitorado dessas seções totaliza 2.794 pessoas.

Quem votava no prédio 44 das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1087, Bela Vista, agora vai votar no edifício 17 da FMU (Faculdade de Direito), na Avenida Liberdade, 749. O novo local fica a menos de um quilômetro do antigo centro universitário, que foi desativado. Estão envolvidos nessa transferência 5.445 eleitoras e eleitores.

Já o eleitorado (6.545 pessoas) que votou na última eleição no prédio 43 da FMU, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 917, foi transferido para o prédio 10 da FMU, situado na Avenida Liberdade, 654.

Por sua vez, a Faculdade Finaci, naRua São Joaquim, 352, vai abrigar cinco seções que funcionavam na Escola Estadual Presidente Roosevelt (Rua São Joaquim, 320), nas quais votam 1.577 pessoas.

Houve ainda duas alterações na Pontifícia Universidade Católica (PUC). O prédio da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae), na Rua da Consolação, 881, deixa de ser local de votação e o seu eleitorado passa a votar no prédio 25 do Mackenzie. O novo local está a poucos metros, também na Consolação. Duas seções eleitorais (448 e 451) foram retiradas da PUC – Ciências Exatas (Rua Marquês de Paranaguá, 111) e transferidas para Faculdade Ipessp, localizada na Rua Dona Antonia de Queirós, 333.

4ª ZE – Mooca

Eleitoras e eleitores que votavam no campus Mooca da Universidade Brasil terão um novo local de votação a partir das Eleições Municipais de 2024. Eles votarão no prédio da Diretoria de Ensino Leste 5, situado na Rua Celso de Azevedo Marques, nº 502, no mesmo bairro. O novo local fica a um quilômetro da universidade. Cerca de 6.300 eleitores serão transferidos.

346ª ZE – Morumbi

Quem votava na FMU, unidade Morumbi (Avenida Morumbi, 501), a partir das eleições municipais de 2024, deve dirigir-se ao Colégio Miguel de Cervantes, localizado na Avenida Jorge João Saad, 905, no mesmo bairro.

Aproximadamente 4.300 eleitores tiveram sua seção transferida.

No Butantã, as 4.700 pessoas que votavam nas seções instaladas no Colégio Joana D’Arc (Rua Miragaia, 158) em eleições anteriores passam a votar a pouco mais de um quilômetro dali, na Escola Estadual Alberto Torres, na Avenida Vital Brasil, 1260.

347ª ZE – Vila Matilde

O Colégio da Polícia Militar, na Vila Matilde, deixa de ser local de votação nas eleições de 2024 em razão do encerramento de atividades. Os cerca de 7.400 eleitores que costumavam votar nessa escola devem comparecer ao Colégio Batalha, situado na Rua Ângelo Pereira, 310, no dia 6 de outubro.

176ª ZE – Guarulhos

Em Guarulhos, dois locais de votação foram desativados: o Colégio Virgo Potens (2.912 eleitores e eleitoras) e as Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação (1.678 pessoas). As seções desses locais foram transferidas para o Centro Universitário Eniac, localizado na Rua Força Pública, 89, Centro.

428ª ZE– Santana de Parnaíba

Apenas um local de votação foi alterado em Santana de Parnaíba. A ETEC Bartolomeu Bueno deixa de ter seções eleitorais, apenas nas Eleições 2024, em razão de reforma do prédio. Os cerca de 3.900 eleitoras e eleitores que votam nas 10 seções do local serão transferidos para a Fatec – Faculdade de Tecnologia, que está situada ao lado da Etec, na Avenida Tenente Marques, 5136 – Fazendinha.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio da Central de Atendimento ao Eleitor, pelo telefone 148.