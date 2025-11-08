Saúde masculina é destaque em ações do Novembro Azul

O Novembro Azul é um mês dedicado à saúde dos homens, as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Paulo, porta de entrada da saúde da capital, desenvolvem ações para conscientizar a população masculina sobre a importância de buscar os serviços de saúde para cuidar da saúde física e mental, realizar consultas, exames e acompanhamento.

Para estimular mudanças de hábitos de vida e comportamentais, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) possui a Política Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem, que preconiza a promoção, prevenção e cuidados integrais, incluindo cuidados com a saúde mental, e a atenção ao autocuidado como rotina, em todas as regiões da capital.

Seja para o câncer ou outras doenças, além de cuidados como alimentação e o abandono de hábitos como o tabagismo, os profissionais de saúde reforçam a importância da atividade física para a qualidade de vida em geral. E, mesmo para pacientes em tratamento, ajuda a melhorar a aptidão cardiorrespiratória, o estado psicossocial, o sono e a qualidade de vida, além de reduzir a fadiga e prevenir o comprometimento funcional.

Entre as estratégias de cuidado está a participação dos homens nas consultas de pré-natal com a gestante, denominado pré-natal do homem.

E no próximo dia 29 de novembro, um sábado, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza mais uma edição do Avança Saúde – Homem. Na data, as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas das 8h às 17h. Serão realizados acolhimento e atualização cadastral, atualização vacinal, atendimento do enfermeiro, realização de testes rápidos, consulta médica, atenção à saúde da pessoa idosa, orientação farmacêutica, avaliação sobre o consumo de álcool (Modera SP), tabagismo, atendimento em Saúde Bucal.

Dada a importância de cuidados preventivos, muitas ações executadas terão foco na identificação de problemas urológicos. Além disso, serão feitas ações educativas sobre a importância da atividade física, alimentação saudável, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e outros temas serão feitas por equipes multiprofissionais.

Hospital referência no tratamento de câncer registra aumento de casos

No Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho – Vila Santa Catarina, referência no tratamento de câncer na rede municipal, de janeiro a setembro de 2024 foram tratados 89 casos de câncer de próstata; no mesmo período de 2025, foram 179 casos tratados, com 105 cirurgias realizadas.

De acordo com a oncologista Gislaine Fernandes, o aumento do número de casos tratados de câncer de próstata é reflexo direto da ampliação das ações de rastreamento e detecção precoce, como as campanhas do Novembro Azul, além do maior acesso a exames diagnósticos e da conscientização tanto de médicos quanto de pacientes. Segundo a especialista, outros fatores são os avanços tecnológicos e a sensibilidade dos exames atuais, que permitem identificar a doença em estágios mais precoces, possibilitando início mais rápido do tratamento.

De acordo com o Inquérito de Saúde da Capital, ISA Capital 2024, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP e divulgado no início de outubro, 63,2% dos homens com mais de 40 anos residentes na cidade de São Paulo já fez exame de próstata, um percentual significativamente maior àquele colhido no primeiro ISA, realizado em 2003 (47%).