Saudades de uma experiência gastronômica completa? Vá à GattoFiga

A partir desse sábado, 24, a GattoFiga está autorizada a abrir as portas e receber público – mas só até 19 horas. Por isso, a direção da casa decidiu investir no happy hour e garantir aquele clima que os fãs da casa já conhecem. Com som de jazz ao fundo, muitas flores espalhadas, meia luz, decoração de primeira, velas e meia luz vão tornar o cair da noite nesse outono um momento único.

Pizzaria charmosa de Mirandópolis, a GattoFiga tem no cardápio pizzas napoletanas com massa de longa fermentação, receitas e montagens também de inspiração na cidada mediterrânea e ingredientes frescos e de primeira, como o queijo Fior di Latte ou o molho San Marzano que garantem o sotaque italiano a todas as pizzas e entradas.

O Happy Hour na casa ainda tem como vantagem poder saborear drinks clássicos e originais diversos. Há ainda outras opções, para brindar com todo charme e sabor: Vinhos, Espumantes, Sangria, Rosé de Limoncello, Soda Italiana Artesanal e muito mais!

Sábado e domingo, a GattoFiga vai oferecer double drink das 17h às 18h, de Cachaça Sour, Gin Tônica e Moscow Mule.

Uma outra boa ideia pode ser curtir o happy hour com entradas e drinks e então pedir a pizza e o vinho para saborear em casa, dando continuidade à noite gastronômica especial.

Que tal chamar à mesa um Mini Calzonne 3 Formaggi, recheado com Fior di latte, parmesão, gorgonzola dolce, molho de tomate e orégano? Ou uma Clementine, feita de massa de crostini com mascarpone, linguiça blumenau, cebola roxa, azeitona preta e cebolinha? Essas entradinhas combinam super bem com o clima de outono.

Na hora de escolher a pizza, quem nunca experimentou a massa de longa fermentação natural vai se surpreender com a textura, que derrete na boca. A sugestão é começar pela Parma, uma das principais representantes dos sabores da casa. Como o nome indica, leva prosciutto Parma, Fior Di Latte, Rúcula, Stracciatella e finalizada com um toque especial de Raspas de Limão Siciliano.

Para essas tardes frescas de outono, os sabores da 4 Formaggi também encantam paladares. Sobre a massa saborosa, o molho de tomate San Marzanno harmoniza muito bem com os quatro queijos: gorgonzola dolce, taleggio, grana padano e Fior di Latte.

É possível, também, buscar as pizzas na GattoFiga ou fazer pedidos pelo WhatsApp, Aplicativo e iFood. Para retirada no balcão, há desconto de 10% nas pizzas, entradas e sobremesas. Para curtir as pizzas napolitanas ao lado da família, trazendo esses momentos especiais para dentro de casa, o horário limite continua 23h, de terça a domingo.

Noites especiais pedem, por fim, uma sobremesa no mesmo tom sofisticado. Que tal o Canolli recheado de Nutella? Ou prefere o de Ricota, acompanhado por um cafezinho?

O cardápio completo está disponível no site, em que já é possível fazer também os pedidos: gattofiga.com. Ou informe-se pelo telefone/WhatsApp: 5587-1360.

O GattoFigga Pizza Bar fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Siga nas redes sociais para conferir promoções e novidades: @gattofigapizzabar.