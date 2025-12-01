Saturada, Rodovia dos Imigrantes terá terceira pista

A Ecovias, concessionária responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes, apresentou, em reunião realizada semana passada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os estudos para a construção da terceira pista que irá ligar a Baixada Santista à Capital Paulista.

“Queremos discutir principalmente os acessos à Baixada Santista e o trânsito na chegada e na saída. A população sofre muito com o transtorno causado pelo número crescente de automóveis nas pistas”, ressaltou a deputada Solange Freitas, responsável pelo encontro. “Essa frente parlamentar faz o canal entre as autoridades e a população de uma forma geral. As pessoas sempre querem saber como é que estão os estudos, quando é que a obra vai acontecer e como a gente pode contribuir.”

De acordo com o Governo do Estado, o projeto de construção da terceira pista da Imigrantes permitirá o tráfego de caminhões no sentido litoral, hoje restrito à Via Anchieta. Os estudos para a implementação da via foram autorizados no início do primeiro semestre deste ano. A capacidade do Sistema Anchieta-Imigrantes aumentará em 25% no total e em 145% para descida dos veículos pesados. Com isso, o projeto vai atender a demanda de tráfego existente, mas também necessidades futuras de aumento de fluxo na rodovia.

O projeto prevê uma nova pista no trecho de serra com 21,5 quilômetros de extensão, compostos prioritariamente por túneis, que somam 17 quilômetros (80% de todo trajeto), além de 4 quilômetros de viadutos. Um dos túneis terá cerca de 6 quilômetros de extensão, tornando-se a maior estrutura desse tipo no Brasil.

A nova pista terá duas faixas de rolamento e um acostamento com possibilidade de ser revertido em faixa de tráfego.

Fora da área urbana

A estrutura terá início no quilômetro 43 da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o que permitirá o acesso pelo Rodoanel Mário Covas (SP-021), mas fica fora da área urbana da Rodovia, que vai apenas até o km 13. A conexão com o Rodoanel fica no km 26.

Na Baixada, a conexão será no quilômetro 265 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), próximo ao Polo Industrial de Cubatão. Além disso, ainda de acordo com o Governo do Estado, permitirá acesso ágil às margens direita e esquerda do Porto de Santos.

De acordo com a Ecovias, representada na reunião pelo superintendente Ronald Marangon, os estudos devem ser concluídos e o projeto executivo apresentado em junho de 2026. A nova via, segundo ele, poderá receber 30 mil veículos por dia. Atualmente, o sistema registra média de 13.500 automóveis por dia.

Mas, a grande pergunta que fica é: no trecho em que não haverá uma terceira pista, na chegada à capital, não há risco de afunilar o tráfego e piorar congestionamentos no trecho do planalto?Atualmente, todo o volume de caminhões, de todos os estados do Brasil, com direção ao Porto de Santos, passa pela mesma rodovia e pelo trevo viário de Cubatão. Com a terceira pista, a ideia da Ecovias é que esse volume seja dividido entre duas pistas, desafogando o trânsito nas cidades do Litoral. “Todos esses estudos e projetos são baseados na mais alta tecnologia que hoje existe em engenharia de tráfego. Temos uma rede de simulação muito grande que nos traz conforto de saber que essa pista trará benefícios para todos os motoristas”, afirmou o superintendente.

Extensão da Avenida Roberto Marinho

Ao mesmo tempo em que o Governo do Estado discute o início das obras da terceira pista da Rodovia dos Imigrantes, a Prefeitura retoma o projeto de conexão da Avenida Roberto Marinho com a Rodovia dos Imigrantes, passando pelo Jabaquara.

A obra prevê dois túneis e um parque linear de 314 mil m², beneficiando cerca de 700 mil pessoas. A obra incorpora sistemas inteligentes de tráfego, com câmeras e sensores para otimizar o fluxo de veículos e reduzir o tempo de deslocamento.

O novo viário se estenderá por 3,7km e será composto por três faixas de rolamento em ambos os sentidos, além de 2 km com ciclovia e faixa exclusiva para motociclistas, promovendo maior segurança e mobilidade para diferentes modos de transporte.

A obra também inclui a construção de três viadutos, sendo dois com método construtivo em balanço sucessivo, e um viaduto estaiado sobre a Rodovia dos Imigrantes.