SAO Store do Plaza Sul Shopping receberá Josué e Aloísio Chulapa no sábado

N este sábado (28), o Plaza Sul Shopping receberá dois ídolos da torcida são paulina: Josué e Aloísio Chulapa. Os campeões mundiais em 2005 e multicampeões nacionais com o Tricolor estarão na SAO Store, localizada no P0, numa sessão de autógrafos e fotos com os torcedores, das 15h às 17h.

Para participar, é necessário adquirir ingresso antecipadamente, uma vez que as vagas são limitadas. Ele pode ser adquirido clicando aqui, no valor de R$ 200 + taxas, ou na própria loja, sem taxa. O ingresso dá direito a um acompanhante e gera cashback em toda a loja por 30 dias.

Somente poderão entrar no evento, torcedores que tenham adquirido o ingresso. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um adulto com ingresso válido. A expectativa é receber entre 150 e 200 torcedores.

Durante o evento, a loja contará com condições especiais em produtos selecionados e kits exclusivos, pensados para tornar a experiência ainda mais marcante para quem participar.27

Participantes do programa de benefícios do Plaza Sul Shopping podem resgatar brindes ao comprar o ingresso. Clientes 1 Estrela ganha um copo exclusivo SAO, 2 Estrelas ganham o copo e mais um chaveiro, enquanto os 3 Estrelas recebem, além dos brindes, 10% de desconto no ingresso (valor vai para R$ 180).

“O torcedor são paulino terá uma grande oportunidade de conhecer campeões mundiais pelo clube. Estamos felizes em receber o Josué e o Chulapa e poder proporcionar esse encontro com a torcida”, afirma Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS, maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

“Levar ídolos do clube para dentro da loja é transformar o espaço em um lugar de memórias, emoção e pertencimento. Para a SAO Store Plaza Sul, é uma forma de homenagear a história do São Paulo, valorizar seus ídolos e oferecer ao torcedor experiências únicas, que ficam marcadas muito além do momento da compra”, comenta Cristiane Couto, gerente da SAO Store Plaza Sul.

Serviço

Josué e Aloísio Chulapa na SAO Plaza Sul Data: 28 de fevereiro (sábado) Horário: das 15h às 17h Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde (Piso 1) Local: SAO Store Plaza Sul, no P0