São Paulo vai antecipar a vacinação de idosos acima de 85 anos

O estado de São Paulo se aproxima das 1,1 milhão de doses de vacina contra Covid-19 aplicadas. Os dados são do Vacinômetro, ferramenta digital, que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado. E agora, com os postos drive-thru e também UBSs da capital com baixíssimo movimento, o governo anuncia que vai antecipar a vacinação para idosos acima de 85 anos para sexta-feira, 12.

Inicialmente, o atendimento às pessoas com idade entre 85 e 89 anos estava previsto para ter início na segunda-feira, 15.

Além disso, em entrevista coletiva, o Governo também anunciou que a próxima faixa etária a ser incluída na campanha de vacinação será para pessoas com idade entre 80 e 84 anos, em 1 de março. Outras faixas etárias ainda não foram anunciadas.

A capital paulista também está vacinando profissionais da saúde com idade acima de 60 anos, o que chegou a gerar filas de até 3 horas no primeiro dia. As redes sociais ainda trouxeram críticas porque essa campanha acabou englobando veterinários ou outros profissionais que não estariam entre grupos prioritários. Embora pessoas acima de 60 anos efetivamente tenham mais risco de morte pela Covid 19, isso vale para todos os profissionais nessa faixa etária, não apenas profissionais de saúde que não estão na linha de frente para atendimento de pacientes com a doença.

Por enquanto, a cidade de São Paulo aplicou menos de 300 mil doses de vacina, o que corresponde a menos de 3% de sua população total.

De acordo com o Governo do Estado, novas novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a COVID-19 serão divulgadas à medida que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses.

A vacinação contra o coronavírus começou no dia 17 de janeiro, na capital paulista, logo após a aprovação emergencial da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ao imunizante do Instituto Butantan.

Números

O público-alvo de 80 a 84 anos totaliza 563 mil pessoas nos 645 municípios de São Paulo. Segundo o Governo, os idosos desta faixa etária poderão ser imunizados com parte das 8,7 milhões de novas doses da vacina do Butantan, que serão produzidas com insumos que chegaram ao Brasil na manhã desta quarta.

A antecipação da campanha para os 309 mil idosos com idade entre 85 e 89 anos foi possível, segundo a secretaria, porque em 24 horas de trabalho, a pasta conclui nesta quarta o envio de mais de 900 mil doses da vacina do Butantan a todas as regiões do estado.

A medida também permite que os municípios comecem a oferecer a segunda dose da imunização a grupos que já tomaram a vacina do Butantan desde janeiro – profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, além de idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir de 18 anos que vivem em instituições de longa permanência.

Assim que o Ministério da Saúde assegurar novos repasses de vacina a São Paulo, o Governo do Estado irá divulgar as próximas etapas do cronograma e respectivos públicos-alvo da campanha de vacinação contra a COVID-19.

Pré-cadastro no site “Vacina Já”

O pré-cadastramento na campanha de vacinação contra a COVID-19 no site “Vacina Já” economiza 90% no tempo de atendimento para imunização: leva cerca de 1 minuto para quem preencheu o formulário. Presencialmente, em média, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos.

A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão.

O pré-cadastro pode ser feito por familiares de idosos ou de qualquer pessoa que participe dos públicos previstos na campanha.