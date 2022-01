São Paulo se destaca no debate sobre mudanças climáticas

Quem quer pensar global e agir local tem diversas ferramentas para acompanhar as discussões sobre preservação ambiental na cidade de São Paulo. As diversas ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas tem colocado a cidade em destaque no país e no mundo.

No início de dezembro, por exemplo, a União das Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI) conferiu a São Paulo o título de Capital Verde Ibero-americana do ano de 2022 durante a Assembleia Geral da organização. O título reconhece os avanços de São Paulo rumo ao fortalecimento e a consolidação das áreas verdes e da biodiversidade urbana do município, e também, o avanço na direção de uma cidade cada vez mais sustentável e verde. A entrega do diploma será em 2022.

A partir desse reconhecimento, a cidade desenvolverá, ao longo do próximo ano, seminários, encontros, ações e projetos que busquem fortalecer o debate da sustentabilidade entre as cidades ibero-americanas.

A Assembleia Geral da União das Cidades Capitais Ibero-americanas é um foro político bianual de alto nível entre os representantes das capitais e grandes cidades da Ibero-América, no qual são definidas questões estratégicas da UCCI, como a eleição para cargos na estrutura da organização.

Vale ainda relembrar que em setembro, a Prefeitura de São Paulo se tornou a primeira cidade latino-americana a aderir à Declaração de Edimburgo, documento que representa o parecer dos governos locais de todo o mundo em contribuição à negociação do Novo Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020.

O acordo será oficialmente adotado durante a realização da 15ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), a COP15, que foi dividida em duas etapas: uma virtual, que já aconteceu, de 11 a 15 de outubro, e uma presencial, que acontecerá de 25 de abril a 8 de maio de 2022, em Kunming, na China.

Também por meio da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (Seclima), da Secretaria Municipal de Governo, a Prefeitura criou o Comitê Consultivo de Políticas e Ações Climáticas, para auxiliar e subsidiar a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas em suas ações.

O Comitê terá em sua composição personalidades das áreas públicas e privadas com reconhecida atuação na área climática.