São Paulo aguarda liberação da Anvisa para vacinar crianças

O Governo de São Paulo anunciou essa semana que reservou 12 milhões de doses da Coronavac para crianças de 3 a 11 anos. Na próxima semana, o Instituto Butantan vai encaminhar à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nova solicitação para liberação da Coronavac para este público-alvo. O primeiro pedido foi protocolado em agosto, mas a agência solicito mais dados para liberar as vacinas.

“Agora temos um segundo pedido, acompanhado dos estudos feitos pela Sinovac, laboratório privado chinês que produz a Coronavac. Lembrando que a Coronavac já é aplicada em crianças de 3 a 11 anos na China, Filipinas, Malásia, Chile e Equador. Portanto, com isso, o Instituto Butantan entende que é hora de iniciar a vacinação de crianças no Brasil e a Coronavac mostra-se eficaz, segura e adequada para a vacinação de crianças”, afirmou o governador João Doria.

A quantidade de doses da vacina é suficiente para imunizar todas as crianças de 3 a 11 anos do estado de São Paulo, que tem 5,1 milhões de pessoas destas faixas etárias. O excedente deve ser negociado pelo Instituto Butantan com outros países, estados e municípios do Brasil.

“A Coronavac é a vacina mais aplicada em todo o mundo, com eficácia e segurança mais do que comprovadas, inclusive pelo uso em outros países, e deve ser sim usada em crianças. Estamos preparando o segundo dossiê para a Anvisa solicitando essa autorização e esperamos que a Anvisa nos atenda neste pleito, que é necessário para o Brasil, à semelhança do que acontece em outros países, já usando extensivamente essa vacina”, destacou o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Em coletiva no mês de julho desse ano, o governo já defendia a liberação da Coronavac para crianças, inclusive com depoimento de especialistas.

“O estudo já feito com crianças, de 3 a 17 anos na China foi feito para assegurar segurança e de resposta imune”, disse, na época, Marcos Aurélio Sáfadi, presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, que participou da coletiva.

“A boa notícia é que a vacina não foi só segura mas também indicou produção de anticorpos inclusive maior do que em adultos. Em minha opinião, oferece uma perspectiva muito positiva eu diria até sedutora para uso em crianças a partir de 3 anos”, avalia. Segundo Sáfadi, esse tipo de vacina com vírus inativado, como a Coronavac, é adequada para o uso em crianças pequenas.

“Os estudos de segurança em crianças a partir de 3 anos já estão de posse da Anvisa e esperamos que seja incorporada essa autorização de utilização emergencial, sem a necessidade de estudos adicionais aqui no Brasil”, completou Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan.

O consórcio Pfizer – BioNTech entrou com o pedido de autorização juntamente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que sua vacina contra a covid-19, a Comirnaty, possa ser aplicada em crianças com idades entre 5 e 11 anos em 12 de novembro.

A Anvisa tem até 30 dias para analisar a documentação e os estudos entregues pelas farmacêuticas e avaliar aspectos como segurança e eficácia do imunizante no público pretendido. Ou seja, o prazo termina nesse fim de semana.