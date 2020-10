São Judas abre inscrições para quem quer participar de novena e missas do Padroeiro

Em São Paulo, as igrejas foram autorizadas a receber os fiéis novamente para as celebrações, no mês de Junho de 2020, após ficarem fechadas desde o dia 21 de Março, devido à pandemia da Covid-19.

Mas, grandes eventos continuam proibidos na capital e festas como a do padroeiro no Santuário de São Judas, na divisa entre Saúde e Jabaquara, atrai mais de 200 mil fiéis todos os anos. Já houve anos em que a festa atingiu marcas de 400 mil fiéis em um único dia, ultrapassando o santuário nacional de Aparecida do Norte em 12 de outubro.

Para garantir segurança aos fiéis e evitar aglomerações, o Santuário de São Judas está abrindo inscrições tanto para quem quiser participar presencialmente da Novena que antecede a Festa do Padroeiro quanto as próprias missas no dia 28 de outubro.

Mas, importante destacar – todas as celebrações terão transmissões ao vivo pela internet. Assim, especialmente grupos de risco, devem evitar o comparecimento e privilegiar o acompanhamento online.

A Novena preparatória para a Festa de São Judas Tadeu acontece de 18 a 26 de Outubro e vai lembrar e valorizar “práticas que estão sendo muito úteis em tempos de pandemia: os Sacramentais”. O tema da Novena será: “São Judas Tadeu nos conduz às fontes da Espiritualidade Sacramental” com o lema: “Se alguém tem sede, venha a mim!” (Jo 7,38).

Os Sacramentais são a recitação do Terço ou o Santo Rosário, a oração de Novenas ou Tríduos, peregrinações, as bênçãos, as Adorações Eucarísticas, etc..

Como em anos anteriores, haverá três horários diários para acompanhar a novena, todos os dias.

Às 15h, presencial. Depois, 16h, novena online, especialmente gravada com as famílias do Santuário, penas via Youtube. E às 19h30, haverá novena presencial* e transmitida via Youtube

Só poderão participar da novena presencial os fiéis que fizerem inscrição prévia. No site jornalzonasul.com.br é possível encontrar os links para a inscrição e também para o canal de youtube e redes sociais do Santuário de São Judas, para quem for acompanhar a novena pela internet.

Outra diferença é que neste ano não haverá Livro da Novena impresso, mas o documento em PDF estará disponível gratuitamente na internet.

De acordo com os organizadores, a Novena será uma bela celebração, separada da Santa Missa, com o acendimento das 9 velas do Lucernário, escuta e oração com a Palavra de Deus, meditações sobre os Sacramentais, súplicas de intercessão, orações e cantos a São Judas Tadeu.

Vésperas e 28 Maior

No dia 27 de Outubro, uma terça-feira, às 15h, haverá missa solene à Comunhão dos Santos, seguida do Canto da Ladainha de São Judas Tadeu, fazendo memória do caminho feito pela Novena. E no dia 28 de Outubro, dia do Padroeiro, também só poderão participar de uma das Missas no Santuário os fiéis que tiverem feito inscrições prévias.

O Santuário informa que o objetivo é tomar todas as medidas possíveis para oferecer este momento especial aos devotos com toda a segurança possível. Haverá distribuição de álcool gel e orientação para seu uso permanente durante as celebrações, distanciamento entre os fiéis com a demarcação dos bancos, de 1,5 m entre as pessoas, na igreja nova (maior e mais espaçosa), onde as Santas Missas estão sendo celebradas, redução da capacidade, uso de máscara etc.

A Paróquia também está sugerindo aos fieis que participem de missas em dias anternativos – antes ou depois do 28 de outubro. De qualquer forma, é preciso fazer inscrição prévia no site www.saojudas.org.br. O site também traz outras informações da programação completa.

Av. Jabaquara, 2682. Informações pelo telefone: 3504 – 5700; ou por email secretaria@saojudas.org.br