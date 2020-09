Santuário São Judas se prepara para festa menor

O Santuário de Aparecida do Norte, que todos os anos recebe milhares de fiéis no dia 12 de outubro, já comunicou que esse ano não haverá missas presenciais no Dia da Padroeira, para evitar aglomerações que podem disseminar a covid entre fieis.

Na zona sul paulistana, o Santuário de São Judas Tadeu – que costuma receber número de fiéis ainda maior que o da cidade do interior paulista e este ano está completando 80 anos de existência – ainda não divulgou a programação oficial, mas já comunica que a festa esse ano será inevitavelmente menor.

Mas, a paróquia está informando aos fieis que o tradicional “Bolo de São Judas” será feito e vendido aos fieis, até mesmo como forma de garantir arrecadação para as obras assistenciais e manutenção da igreja.

Aliás, a paróquia já está também arrecadando doações para a confecção do próprio bolo – podem ser em dinheiro ou em produtos.

Veja a lista de ingredientes e quantidade necessária para arrecadação total de cada um deles: 120 caixas de leite condensado; 60 caixas de creme de leite; 600 unidades de ovos; 48 litros de leite; 30 latas de pêssego; 30 quilos de açúcar; 30 quilos de farinhas de trigo ; 24 caixas de chantillys (Amélia)

As doações, em qualquer quantidade ou valor, devem ser entregues na Secretaria Paroquial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados e domingos das 9h às 15h.

O Santuário já retomou algumas missas presenciais, garantindo distanciamento entre fiéis, mas mantém a transmissão das missas pela internet. E no dia 28 de outubro, quando normalmente acontece o chamado 28 Maior, ou seja, a Festa do Dia do Padroeiro, a programação deve ser bastante restrita e o acesso impedido para evitar as inevitáveis aglomerações.

O Santuário fica na Av. Jabaquara, 2682. Tel: 3504 – 5700.