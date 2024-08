Santo Amaro tem dança e contação de histórias

A Cia de Danças de Diadema chega no Sesc Santo Amaro com brincadeiras, histórias, música, dança e o convite para uma aventura no espetáculo “Nas Águas do Imaginar”. Após a leitura de seu livro, uma criança ao sonhar, é surpreendida por seres fantásticos que surgem instigando sua imaginação. O quarto branco, com algumas roupas e objetos jogados no chão, se enche de cor e magia com a presença destes personagens.

Na busca pela diversão, a criança vestida de coragem e criatividade esbarra e conhece estes seres diversos que propõem uma viagem ao mundo do imaginar. Buscar o que está do lado de fora, desbravar seu universo interior? Qual caminho seguir? Basta pegar sua passagem que custa apenas sua imaginação. Revisitando suas experiências mais lúdicas da Infância, os bailarinos da Companhia de Danças de Diadema se apresentam aos domingos (18 e 25/08 e 01/09), sempre às 16h. A peça conta com ingressos gratuitos para crianças até 12 anos.

A contação “A Origem dos Sons: O Tambor”, com a Cia Olho D’água, no sábado (17/8), às 14h, narra a história sobre a origem do tambor. Contam os mais velhos dos Bijagós, povo que vive atualmente nas ilhas da Guiné Bissau no continente africano, que o primeiro tambor foi um lindo presente da Lua!

Nos sábados seguintes (24 e 31/8) é a vez de se encantar com as histórias “O Grãozinho e a Estrela, a origem da estrela do mar” e “A Origem da Peteca”, inspirada na cultura Guarani. As atividades com a Cia Olho D’Água possuem recursos de tradução em libras e acontecem na praça coberta para todos os públicos.

Aos domingos (18 e 25/8), às 13h, a Cia Circo de Trapo, com carrinhos de feira repletos de livros de literatura, circula pela unidade apresentando as histórias e poesias dos livros para o público. Com pequenas intervenções, convida para a mediação de leitura fixa, “No carrinho, as histórias”, que estará acontecendo na biblioteca. Na sequência, às 14h, o Ateliê para a Família convida a todos para criar “Cartões com Colagem e Desenho”, no dia 18/8 e para a atividade “Criando com Material Reciclável”, com Karina Rhomberg, no dia 25/8.

Mais informações sobre as atrações:

[oficina] Puzzles educativos e jogos socializáveis

De 3 a 31/8, sábados, às 15h. E. T. A. A partir dos 5 anos – Inscrições 30 minutos antes no local. Grátis. Duração: 120 minutos.

Esta atividade busca, de um jeito lúdico e divertido, exercitar o campo mental, explorando as funções cognitivas por meio de jogos e brincadeiras. O intuito é estimular o pensamento organizado para chegar às soluções dos desafios propostos.

[mediação de leitura] No carrinho, as histórias – com Cia Circo de Trapo

Domingos, 4, 11, 18 e 25/8, às 13h. Livre. Biblioteca. Grátis – sem retirada de ingressos.

Com carrinhos de feira repletos de livros de literatura, mediadores de leitura circulam apresentando histórias e poesias dos livros ao público. O trabalho leva o livro até as pessoas, gerando curiosidade e gosto pela leitura literária. Com pequenas intervenções, o público é convidado a visitar a biblioteca para participar da mediação fixa que estará acontecendo.

[contação] A Origem dos Sons: O Tambor – com Cia Olho D’água

Dia 17/8, sábado, às 14h. Livre. Praça Coberta. Grátis. Duração: 60 minutos.

* Atividade com recurso de tradução em Libras.

Contam os mais velhos dos Bijagós, povo que vive atualmente nas ilhas da Guiné Bissau no continente africano, que o primeiro tambor foi um lindo presente da Lua! Inspirado por esta lenda, o espetáculo narra a história sobre a origem do tambor.

[oficina] Ateliê para a Família: Cartões com Colagem e Desenho – com Fábio Bridges

18/8, domingo, às 14h. E. T. A. Inscrições 30 minutos antes no local. Grátis. Duração: 120 minutos.

Esta oficina propõe a criação de cartões artísticos, utilizando as técnica de colagem e desenho livre. Vale usar recortes de imagens e palavras retiradas de jornais e revistas, canetinhas, giz de cera e lápis de cor. O “Ateliê para a família” parte da ideia de utilizar materiais simples, preferencialmente recicláveis e de fácil acesso para criar brinquedos, jogos e etc. que possam ser reproduzidos outras vezes em casa, sempre tendo como objetivo exercitar a criatividade. As atividades são pensadas para serem desenvolvidas em família sendo um momento lúdico e de integração.

[oficina] Ateliê para a Família: Criando com Material Reciclável – com Karina Rhomberg

25/8, domingo, às 14h. E. T. A. A partir dos 5 anos – Inscrições 30 minutos antes no local. Grátis. Duração: 120 minutos.

O “Ateliê para a família” parte da ideia de utilizar materiais simples, preferencialmente recicláveis e de fácil acesso para criar brinquedos, jogos e etc., que possam ser reproduzidos em casa, com o objetivo de exercitar a criatividade. As atividades são pensadas para serem desenvolvidas em família sendo um momento lúdico e de integração.

[dança] Nas Águas do Imaginar – com Cia de Danças de Diadema

De 18/8 a 1/9, domingos, às 16h. Livre. Teatro. Duração: 50 minutos.

Ingressos: R$12 (credencial plena), R$20 (meia entrada) e R$40 (inteira). Criança até 12 anos grátis – Disponíveis a partir de 6/8, às 17h, no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br; e nas unidades a partir de 7/8.

No prólogo, uma trupe de artistas se aproxima da plateia, conversando e cantando com as crianças. Através de brincadeiras e música, inicia-se a aventura. Em seu quarto após a leitura de seu livro, uma criança ao sonhar, é surpreendida por seres fantásticos que surgem instigando sua imaginação.

O quarto branco, com algumas roupas e objetos jogados no chão, se enche de cor e magia com a presença destes personagens. Na busca pela diversão, a criança vestida de coragem e criatividade esbarra e conhece estes seres diversos que propõem uma viagem ao mundo do imaginar. Buscar o que está do lado de fora, desbravar seu universo interior? Qual caminho seguir? É com estas perguntas que convidamos a todos a viajar por esse universo repleto de surpresas e fantasias. Basta pegar sua passagem que custa apenas sua imaginação.

Ficha técnica

Direção Geral: Ana Bottosso

Coreografia: Ton Carbones e elenco

Assistente de direção e produção administrativa: Ton Carbones

Assistente de coreografia: Carolini Piovani

Concepção musical: Luciano Sallun

Concepção e Confecção de figurino: Salomé Abdala

Cenógrafos e aderecistas: Ateliárea – Daniel Sapiência e Paula Martins

Desenho de luz: André Prado, Ton Carbones, Ana Bottosso

Operação de luz: Luan Vinícius

Professores de dança clássica: Márcio Rongetti e Paulo Vinícius

Professores de dança contemporânea: Ana Bottosso, Ton Carbones

Professor de Pilates: Wil Helvecio

Professor de View Points: Bruno de Oliveira

Orientação de Yoga: Daniele Santos

Condicionamento físico: Carolini Piovani

Assistente de produção: Jehn Salles

Assistente de Comunicação: Cristina Ávila

Elenco: Carlos Veloso, Carolini Piovani, Daniele Santos, Felipe Julio, Flavia Rodrigues, Guilherme Nunes, Leonardo Carvajal, Noemi Esteves, Thaís Lima e Ton Carbones

[contação] O Grãozinho e a Estrela, a origem da estrela do mar – com Cia Olho D’água

Dia 24/8, sábado, às 14h. Livre. Praça Coberta. Grátis. Duração: 60 minutos.

* Atividade com recurso de tradução em Libras.

Esta é uma história muito antiga que já foi cantada em verso e melodia por Dalva de Oliveira e que, agora, ganha essa versão da Cia Olho d’Água. É uma história lúdica e poética que acontece na beira do mar, em uma praia comum – como tantas outras – protagonizada por um grãozinho de areia comum – como tantos outros – e por uma estrela que brilhava no céu, nas noites do Brasil – como tantas outras…. E como tantos outros tão comuns, esse grãozinho ousou sonhar e realizar uma grande jornada perseguindo um sonho. Do sonho e da jornada eis que surge um ser que ninguém sabe, até hoje, se é areia ou se é estrela.

[contação] A Origem da Peteca – com Cia Olho D’água

Dia 31/8, sábado, às 14h. Livre. Praça Coberta. Grátis. Duração: 60 minutos.

* Atividade com recurso de tradução em Libras.

Inspirada na cultura Guarani, esta história inventada foi contada muitas e muitas vezes em escolas, parques e centros culturais e, de tanto ser contada acabou se transformando em um livro!

Sesc Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Como Chegar de Transporte Público: 300m a pé da Estação Largo Treze (metrô), 900m a pé da Estação Santo Amaro (CPTM), 350m a pé do Terminal Santo Amaro (ônibus).

Acessibilidade: A praça dá acesso a todos os andares (subsolo | térreo | 1º pav. | 2º pav.) do prédio e aos espaços de atividades por meio de dois elevadores. A Unidade possui banheiros e vestiários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, espaço reservado no Teatro e conta com seis vagas especiais no estacionamento.