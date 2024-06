Sanduíche saboroso resgata o famoso queijo e carne

Definido pelo dicionário britânico Oxford como uma comida que contém dois pedaços de pão com algo entre eles, para ser consumido em uma refeição rápida e prática, o sanduíche conquista os mais diversos paladares ao redor do mundo desde o século 18. Não é à toa que o sabor foi lembrado pelos consumidores no último relatório anual, State of Snacking 2023, apontando que 75% dos entrevistados responderam que consomem lanches em alguma das refeições feitas ao longo do dia. Já na mesma pesquisa, 6 em cada 10 consumidores disseram preferir lanches a refeições completas. Para atender essa procura por mais sabor na rotina, a Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, apresenta o Saboroso, o novo sanduíche de carne e queijo do cardápio da rede.

Feito com pão de massa de fermentação natural coberto por gergelim, que une crocância com maciez, o novo acompanhamento marca a chegada da linha de sanduíches na rede. Assado nas unidades, o lanche conta com um recheio suculento de carne de alcatra, coberto por queijo mozarela e molho especial, que oferece sustância e um mix de sabores popularmente conhecidos pelos consumidores brasileiros.

De acordo com Vinicius Delatorre, sócio-fundador e diretor operacional da Mais1.Café, o Saboroso é um alimento para garantir uma refeição abundante e robusta, que pode ser combinado com bebidas quentes e geladas para aproveitar.

“A ideia de trazer um sanduíche para as nossas cafeterias nasceu do desejo dos próprios consumidores, que sempre pediram um alimento mais farto para comer como uma opção para horários em que a fome fala mais alto, como durante o período do almoço e no café da tarde e que fosse um intermediário entre os doces e salgados que temos no nosso portfólio. Assim, criamos um lanche que seja macio, crocante e que ofereça o alto padrão de qualidade já conhecido dos nossos produtos”, comenta.

A nova opção feita para saborear em todas as horas também pode ser combinada a uma das mais de 30 opções de bebidas quentes e geladas, além de outros sabores de acompanhamentos doces e salgados importados da América Latina e da Europa. Para experimentar o sabor, visite a unidade mais próxima.bem como pelo serviço de delivery.

Unidades

Vila Clementino – Rua Borges Lagoa, 1028B

Vila Mariana: R. Afonso Celso, 235

Santa Cruz – Rua Loefgren, 1253