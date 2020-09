Salsichas, Einsbein e chucrute: descubra a culinária alemã

Em tempos de pandemia, as famílas estão cozinhando muito em casa. Mas, tem sempre aqueles dias que dá vontade de saborear algo diferente. Uma boa pedida pode ser recorrer a um restaurante de cardápio inspirado pela culinária alemã. Em todos os shopping centers da região – Plaza Sul, Metrô Santa Cruz, Paulista, Ibirapuera e outros – a cervejaria Braumeister está atendendo em horários restritos e também fazendo entregas em casa.

Por conta da quarentena, a casa criou alguns pratos exclusivamente para o delivery: Filé de Frango à Parmegiana, com batatas rústicas e arroz; Kassler com Fettucine ao molho pesto e Rib Eye, acompanhado de vegetais grelhados e risoto do cervejeiro.

Mas, quem busca algo realmente inspirado na culinária alemã pode chamar o Sortido do Cervejeiro, um dos carros chefes da casa. Vem com Eisbein, costelinhas suínas, salsichas Cervela, Frankfurt e Weisswurst e ainda acompanha batatas cozidas, chucrute e purê de maçã.

Outra boa alternativa é o Mix de Salsichas Alemãs!. uma deliciosa combinação de salsichas Frankfurter, Weisswurst e Cervela grelhadas sobre cama de chucrute, batatas cozidas e purê de maçã.

No Plaza Sul, os restaurantes e a Praça de Alimentação estão funcionando de segunda a sábado, das 12h às 16h e das 18h às 22h. Aos domingos, das 12h às 20h. O novo Terraço, onde também é possível fazer refeições trazidas dos restaurantes e lojas de fast food, está aberto diariamente, das 12h às 22h. E, lembre-se, mesmo na praça de alimentação, restaurantes ou terraço, o uso de máscaras é obrigatório.

O Plaza Sul fica na Praça Leonor Kaupa, s/n. Para detalhes sobre a cervejaria e cardápio completo, acesse o site www.brau.com.br.