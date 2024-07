Salas SPCine tem ingressos grátis até para filmes novos

O Circuito Spcine, uma iniciativa da Prefeitura para impulsionar o setor audiovisual, ampliou sua rede de salas de cinema gratuitas. Os paulistanos podem assistir a filmes nacionais e internacionais em 19 salas distribuídas por toda a cidade. Essas salas exibem desde títulos famosos em festivais internacionais até os mais recentes que estão em cartaz. Que tal aproveitar as férias de julho para conferir a programação?

Além disso, o Circuito Spcine oferece outras quatro salas com ingressos a preços acessíveis, entre R$ 2 e R$ 4, muito mais baratos do que os praticados em cinemas convencionais. Atualmente, esse projeto da Prefeitura de São Paulo consiste na maior rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais significativas da América Latina. Esses espaços foram estrategicamente instalados em regiões desprovidas de salas comerciais, com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e ampliar a visibilidade do cinema nacional.

“A forma mais fácil de se chegar ao cinema hoje na cidade de São Paulo é nas salas do circuito SPcine. Essas novas salas só estão ampliando esse grande circuito, que é maior que existe no Brasil”, afirma Emiliano Zapata, diretor de Inovação e Políticas do Audiovisual da Spcine.

A Spcine lançou no mês passado o Circuito Azul Spcine, um projeto com programação gratuita dedicada a proporcionar experiências inclusivas e divertidas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. Está prevista uma nova sessão por mês. A Spcine também mantém uma plataforma de streaming gratuita, o Spcine Play, com um catálogo de filmes nacionais.

Ar livre

Até setembro, os paulistanos podem assistir aos filmes exibidos no Cine na Praça, projeto do Instituto Socioambiental Cenários Futuros, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. As sessões são realizadas ao ar livre no Parque Ceret, centro esportivo municipal que fica no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, todas as quintas-feiras, às 19h. A temporada vai até 12 de setembro e inclui títulos como “Na Natureza Selvagem” e “Pequena Miss Sunshine”.

Já o auditório da Biblioteca Mário de Andrade, que fica na República, região central , é ocasionalmente transformado em uma sala de cinema gratuita. No mês passado, foram exibidos filmes como “S. Bernardo”, “Cidade Oculta” e “Copacabana mon amour”. Em agosto, o espaço deve receber uma mostra dedicada ao cinema coreano.

Salas na região

CEU Caminho do Mar (Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241, Jabaquara), Ingressos gratuitos

Biblioteca Roberto Santos (Rua Cisplatina, 505, Ipiranga Ingressos a R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia)

CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso. Ingressos a R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia)

CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso.

Confira a programação em circuitospcine.com.br