Salão na Praça da Árvore completa seis anos celebrando modernidade

Seis anos atrás elas resolveram encarar o desafio: transformar os elogios das clientes em um negócio próprio. Experiência e conhecimento técnico as profissionais de beleza Rosemary Inoki e Michelle Ceródio já tinham. Clientes fiéis e fãs dos cortes, colorações e atendimento de primeira também. Faltava apenas a ousadia de empreender, encarar a crise econômica com a inauguração de um salão de beleza.

Foi assim que em 2015 surgiu o Cut&Color, que em pouco tempo já estava movimentado e mostrando sua identidade: um salão moderno, descolado, mas que ao mesmo tempo aposta na diversidade – atende pessoas de diferentes tribos e idades.

Com formação pela escola Soho e experiência anterior de mais de 10 anos em grandes e tradicionais salões da cidade, a dupla de cabeleireiras montou uma estrutura ideal para quem quer mudar o visual, inovar, marcar um novo momento na vida. Estão sempre prontas a orientar, indicar o que pode ser saudável ou não para o cabelo, trazer dicas, dar sugestões.

Mas, ao mesmo tempo, estão sempre prontas a acolher clientes que não curtem mudanças, gostam de manter o mesmo corte, o mesmo comprimento, a mesma cor…

“Respeito e sensibilidade são essenciais na hora de prestar um bom serviço em beleza.”, opina Rose Inoki. Ela ainda é especialista em beleza oriental, entende dos traçados ideais para uma boa maquiagem em olhos amendoados ou dos melhores cortes, penteados e tratamentos para os lindos cabelos de japonesas e asiáticas em geral.

Michelle Ceródio é outra fera nas tesouras – e na navalha! Além do talento para cortes e coloração feminina, Michelle também se especializou em barbearia masculina.

Elas chegam ao sexto aniversário da Cut&Color celebrando também a superação da pandemia. Ficar de portas fechadas por meses foi um desafio para além de qualquer planejamento.

Mas, as clientes permaneceram fiéis, seguiram as regras e obedeceram todos os protocolos de segurança. “Manter a auto estima em um período tão difícil ajudou as pessoas a encarar esse momento único na história”, avalia Michelle. “Vir ao salão, com segurança, é uma forma de autocuidado, de se preparar para a retomada, buscar novos rumos”, completa.

“Sabemos da importância de investir no visual, seja para conquistar um novo emprego, seja para enfrentar uma fase difícil na vida, impondo aquela vontade de mudar, de seguir adiante”, acrescenta Rosemary Inoki.

O salão ainda conta com os serviços da podóloga Maria Celia Silva. Unhas encravadas, calosidades, pés diabéticos, cuidados com a pele dos calcanhares… Todo profissionalismo para quem precisa ou quer esse cuidado especial com os pés.

As manicures completam a equipe que está sempre disposta a dar aquela levantada no visual e, ao mesmo tempo, no astral da clientela.

Nessa retomada, Rose e Michelle estão cheias de novidades, resultado de pesquisas e busca de tendências em que investiram durante a quarentena. “Nossas clientes são exigentes e querem sempre novidades. E a gente acha isso muito bom”, avalia Rose.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. Funciona de terça a sábado, com agendamento. Veja no facebook.com/cutscolor ou instagram @cutscolorh fotos de visuais produzidos pelas profissionais. Site: cutecolorhair.com.br