Salão na Praça da Árvore celebra dez anos de sucesso

De tempos em tempos, todos nós temos que nos reinventar, estudar novos caminhos, ressignificar tudo – da aparência aos hábitos cotidianos. Uma das formas de se valorizar e encontrar forças é cuidar da beleza que todos temos, fazer mudanças que marquem uma nova era em nossas vidas. Foi com essa filosofia que as profissionais de beleza Rose Inoki e Michelle Ceródio, aliás, criaram seu próprio salão de beleza, a Cut&Color, há dez anos.

Assim, a dupla resolveu apostar em sua própria nova vida. E deu muito certo! No último sábado, 10 de agosto, elas celebraram ao lado de clientes fiéis todo o sucesso dessa década em que ajudaram muita gente a se repaginar, a entender seus pontos fortes. Enfrentaram os tempos de portas fechadas da pandemia com muita coragem e assertividade.

“São dez anos de muito diálogo com cada cliente”, resume Rose Inoki, especialista em coloração, cortes e tratamentos formada pela escola Soho de beleza. Ela explica que o primeiro passo é a escuta. Entender qual a expectativa de uma mulher que quer mudar a cor ou o estilo do corte, da uma jovem que quer um penteado para sua formatura, de um homem que quer manter a barba com aspecto impecável, de uma criança que quer experimentar um visual diferente.

“E o momento seguinte é o da orientação”, complementa a sócia Michelle Ceródio, ela também com formação na escola Soho e com posterior especialização em barbearia. “Os clientes, seja qual for a idade, o estilo, o gênero, querem orientação sincera e profissional. Querem informações para tomar decisões seguras”, completa.

E lógico que esse processo gera bons resultados graças às técnicas das profissionais e bons produtos utilizados pelo salão. “A clientela confia em nós, há uma parceria nesse relacionamento”, conclui Rose Inoki. Por isso mesmo, o encontro no próprio salão foi um momento de resgatar memórias, valorizar as conquistas do período.

Hoje, a Cut&Color tem uma equipe que ainda oferece serviços de depilação facial egípcia (com linha), barbearia, manicure e pedicure, podologia especializada, reflexologia, além de tratamentos capilares para homens e mulheres. Outra forte característica do salão é a especialização em beleza oriental, com cortes , maquiagens penteados e coloração que valorizam os traços da etnia.

“Ao longo desses anos, nossas vidas também mudaram, mas o que permanece é essa busca constante por novos conhecimentos, atualização de técnicas, sintonia com tendências em cortes e colorações”, diz Michelle.

“E nossas clientes puderam celebrar tudo isso com a gente, porque acompanharam nosso trabalho, a evolução, mas sempre mantendo aquela alegria que garantem o clima despojado e moderno da Cut& Color”, acrescenta Rose.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. Funciona de terça a sábado, com agendamento. Veja no facebook.com/cutscolor ou instagram @cutscolorh fotos de visuais produzidos pelas profissionais.