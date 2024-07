Salão de Botânica traz, em julho, bromélias e orquídeas de coleção

No próximo sábado(6), o Jardim Botânico de São Paulo apresenta a edição de inverno do Salão de Botânica 2024. O evento ocorre todos os fins de semana até o dia 28 de julho e é uma oportunidade para o público conhecer orquídeas e bromélias de uma das maiores coleções do Brasil que fica em área restrita de pesquisa no Jardim. A entrada é gratuita para o público que estiver no parque.

Para Nino Amazonas, diretor das coleções de plantas vivas do Jardim Botânico de São Paulo, “o evento é uma oportunidade para o público conhecer espécies que não estão presentes no dia a dia da visitação e ver de perto exemplares raros de plantas, inclusive sob ameaça de extinção”.

Outra novidade desta edição é a Turnê Internacional de Quaternity nos Jardins Botânicos. Com a curadoria do arquiteto e paisagista Jeanitto Gentilini e organização da embaixadora do Quaternity, Doris Friedemann, o Quaternity é uma evolução do jogo de xadrez que, na prática, possibilita desenvolver habilidades como cooperação, resiliência, estratégia e sabedoria. Para Gentilini, “o encontro oferece ao público paulistano a opção de contato com o universo botânico, a beleza, a arte e a educação que a natureza outorga ininterruptamente”.

Intitulada Sapê, a exposição da bióloga e artista visual, Natalia Aia, traz mini esculturas, feitas com papel, de plantas do Jardim Botânico que podem ser observadas através de uma lupa. “Essa exposição é um convite a uma nova forma de contemplação da natureza externa e interna. O Jardim Botânico potencializa esse convite, não somente pela importância biológica e científica, mas também por ser um lugar propício para religar-se com o Sublime. Por isso, a exposição Sapê conta com elementos de flora que parecem ‘insignificantes’, mas que são uma pequena via de transcendência”, conta Natália.

As plantas carnívoras, que sempre geram curiosidade entre os visitantes, também marcam presença nessa edição. Neste ano, serão 43 espécies diferentes levadas pela engenheira agrônoma e expositora, Cristina Yoshioka. As plantas possuem características únicas as quais permitem capturar e digerir pequenos animais como os insetos, aranhas, crustáceos e até mesmo pequenos vertebrados, embora este último caso seja mais raro, a fim de obter nutrientes. “Cultivo plantas carnívoras há 15 anos, e poder expor essas espécies em um evento tão importante para o setor, como é o Salão de Botânica, é muito importante para divulgação das espécies com nomes científicos, além de informar sobre os cuidados essenciais para ter uma planta saudável”.

Entre as atrações, estão ainda uma exposição sobre o universo das abelhas sem ferrão, gravuras e ilustrações, e cerâmicas artesanais. Haverá ainda a exposição de plantas comumente cultivadas em residências, como as suculentas e cactos conhecidos por suas sobreviver em ambientes áridos e com escassez hídrica.

Serviço

Salão de Botânica:

Serviço Salão de Botânica:

Quando: todos os finais de semana entre os dias 6 e 28 de julho

Onde: Jardim Botânico de São Paulo

Valor do Ingresso: a partir de R$12,45

Site: https://jardimbotanico.com.br/ingressos/

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda