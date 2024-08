Salão de beleza na Praça da Árvore celebra nove anos de sucesso

A gosto de 2015. Duas profissionais talentosas do ramo da beleza, com experiência em coloração, corte, maquiagem e barbearia, decidem montar seu próprio salão. Rose Inoki e Michelle Ceródio já tinham mais de 15 anos de experiência e uma clientela fiel quando abriram as portas do Cut&Color, na Rua Caramuro, próximo à estação Praça da Árvore.

Elas vêm de formação na Soho e trabalharam em outros grandes salões da região. Mas, a decisão de investir em um salão de beleza próprio vem da busca por um trabalho mais autoral, da possibilidade de impor uma dinâmica que mescle tendências com respeito ao estilo de cada cliente.

“É importante estar sempre antenada às tendências mundiais em produtos cosméticos ideias, novos tratamentos, tipos de corte, cores em alta”, aponta Rose Inoki. “Mas ao mesmo tempo é essencial estar aberta a ouvir a clientela, respeitar suas expectativas”, completa.

Paralelamente, a dupla é muito rigorosa no uso dos produtos e técnicas adequadas, de modo a manter a saúde dos cabelos de clientes. “Trabalhamos com as mais diferentes e inovadoras técnicas, mas não concordamos quando algum cliente insiste em tratamentos que podem danificar os cabelos”, acrescenta Michelle.

“Acho que nosso segredo está justamente nesse equilíbrio entre entender a vontade de cada cliente e não ultrapassar os limites de cada um, ao mesmo tempo em que conseguimos sugerir mudanças, quando esse é o desejo”, completa Rose Inoki.

Vale destacar que o salão mantém ampla diversidade no público, com homens, mulheres, crianças e pessoas de todas as idades. O trabalho de Rose Inoki como especialista em beleza oriental também atrai um público específico interessado em ressaltar os traços específicos da etnia.

Outra preocupação da Cut&Color é com a diversidade de serviços oferecidos. As manicures estão igualmente sempre antenadas em tendências para unhas.

O salão conta, entretanto, com serviço de podologia com a especialista Maria Celia Silva, para casos mais específicos como calos, hiperqueratose (calcanhar “grosso”), onicocriptose (unha encravada), onicomicose (micose de unha) entre outros serviços específicos.

Em depliação, além do método tradicional com cera quente, há a possibilidade de optar pela depilação egípcia, ou “com linha”, ideal para pelos mais finos ou pelugens. “Há clientes que usam a depilação egípcia para partes do corpo como braços ou pernas, mas a maioria escolhe para garantir bons resultados em buço, orelhas, rosto, sobrancelhas”, explica Rose.

A proposta síntese da Cut&Color é ser um salão moderno, ágil e que garanta resultados dentro da expectativa dos clientes. “Moderno, pra nós, é saber perceber a beleza na diversidade, em cada idade, em cada pessoa”, resumem as profissionais.

Agende um horário e vá conhecer. A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. Funciona de terça a sábado, das 10h às 18h. WhatsApp 11 95430-8195.