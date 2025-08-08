Sala de embarque remoto é inaugurada em Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, administrado pela Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, inaugura nesta quarta-feira (6/8) a ampliação da sala de embarque remoto, localizada no piso térreo. O espaço passa a contar com mais do que o dobro da área anterior, saindo de 1,4 mil m² para 3,3 mil m².

A nova área proporcionará mais conforto e oferecerá novos serviços. A quantidade de portões de embarque e o volume de passageiros atendidos no local permaneçam os mesmos, mas o maior espaçamento entre os acessos garantirá melhor circulação, ambientes mais amplos para aguardar os voos e um leque maior de opções comerciais. O total de assentos aumentará de 213 para 339, e o número de lojas e opções gastronômicas subirá de duas para 11.

Os passageiros agora poderão dispor do espaço de serviços de beleza e bem-estar Bluma, da livraria Aerobook, da drogaria Farmais, das lojas Fuel e Loft, além de opções de alimentação como A Saideira, Heladeria Havana, Hot Dog Club, La Guapa, Nescafé e No Ar. Com a ampliação do espaço, também houve uma reorganização dos pontos de parada dos ônibus. Agora, os veículos ficam estacionados em frente aos respectivos portões de embarque, facilitando o acesso e a orientação dos usuários.

Atualmente, a sala de embarque remoto recebe, em média, 15 mil passageiros por dia, o que equivale a cerca de 45% de todos os embarques realizados no Aeroporto de Congonhas.

Com investimento de R$ 30 milhões, a expansão da sala de embarque remoto não faz parte das obrigações contratuais de concessão, mas foi necessária para oferecer mais conforto aos usuários e garantir maior eficiência operacional até a conclusão total das obras de modernização do Aeroporto de Congonhas, que incluem a construção de um novo terminal. As obras de melhorias imediatas e não obrigatórias somam um total de R$ 150 milhões e também contemplam intervenções nos sistemas de ar-condicionado, nas instalações elétricas e hidráulicas, recuperação dos pavimentos das taxiways e da pista e reforma dos banheiros, entre outras.

“Essa ampliação foi pensada para atender melhor aos passageiros, proporcionando mais espaço, comodidade e serviços enquanto aguardam seus voos. Nosso compromisso é oferecer uma experiência cada vez mais agradável e eficiente para todos que passam por Congonhas”, afirma Kleber Meira, diretor-executivo do Aeroporto de Congonhas.

Novo Aeroporto

A atual sala de embarque remoto será utilizada até junho de 2028, quando será inaugurado o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Congonhas. Com a ampliação das atuais 12 para 19 pontes de embarque (fingers), mais de 70% dos usuários utilizarão as pontes. O embarque remoto passará a ser realizado no hangar tombado pelo Patrimônio Histórico, que será totalmente restaurado.

As mudanças fazem parte do projeto de R$ 2,4 bilhões para a transformação do Aeroporto de Congonhas nos próximos três anos. Após as obras, São Paulo terá um aeroporto mais confortável, seguro, sustentável e espaçoso para embarques e desembarques.

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, maior operadora aeroportuária do mundo, responsável pela gestão de 79 aeroportos e dois heliportos em seis países. A companhia também é líder no Brasil, onde administra 17 aeroportos em nove estados, respondendo por 20% da malha aérea nacional e pela operação de Congonhas, o segundo maior em embarques e desembarques.

Em 2024, seus terminais movimentaram mais de 438 milhões de passageiros, sendo 309 milhões na Espanha e 43 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os aeródromos de Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS) e Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12), Jamaica (2) e Colômbia (1).