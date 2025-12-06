Saiba onde fazer testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis

Acidade de São Paulo disponibiliza gratuitamente testes convencionais, testes rápidos e até autotestes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C.

As ISTs ocorrem por relação sexual desprotegida (oral, vaginal ou anal) com uma pessoa infectada, ou da pessoa gestante para a criança durante a gestação, parto ou amamentação. Muitas dessas infecções sexualmente transmissíveis são silenciosas e a pessoa pode não perceber os sintomas. Por isso, a prevenção e a testagem regular são fundamentais.

Onde testar:

Testes convencionais: os testes de HIV, da sífilis e das hepatites B e C estão disponíveis nas 479 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital, além dos 28 serviços da Rede Municipal Especializada (RME) em IST/Aids. As UBS e unidades das RME também realizam o diagnóstico e tratamento de outras ISTs.

Testes rápidos e ações extramuros: além das unidades citadas acima, na unidade móvel CTA da Cidade, projeto da Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também é possível fazer testagem rápida gratuita para HIV, sífilis, hepatites B e C, e iniciar o uso da profilaxia pré-exposição ou pós-exposição (PrEP/PEP) ao HIV. O CTA da Cidade é itinerante, deslocando-se a regiões de maior vulnerabilidade na cidade de quinta a domingo. Outra ação extramuros, o PrEP na Rua, oferece insumos e testagem rápida gratuita para HIV, sífilis, hepatites B e C, além da PrEP.

Para aumentar o acesso a diagnóstico do HIV, neste 1º de Dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a SMS também inaugurou cinco armários para dispensação automática de autotestes; os equipamentos estão localizados na Galeria Olido e no Parque Augusta, ambos no centro, no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ), na Brasilândia, zona norte, no Centro Cultural Grajaú, na zona sul, além do Terminal de Ônibus da Lapa, na zona oeste.

Veja alguns endereços dos equipamentos voltados a IST/Aids na rede municipal, localizados nas zonas sul e sudeste da capital. A lista completa está em https://prefeitura.sp.gov.br/saude/w/istaids/245171.

SAE Santo Amaro: R. Padre José de Anchieta, 640. Tel.: (11) 5283-8330. WhatsApp: (11) 9 7744-1580

CTA Santo Amaro: R. Mário Lopes Leão, 240. Tel.: (11) 5686-5342. WhatsApp: (11) 9 7744-5151

SAE Jabaquara (antigo SAE Ceci)- Rua dos Comerciários, 236 – Jabaquara. Tel.: (11) 5237-8845. WhatsApp: (11) 9 5254-2431

SAE Ipiranga (José Francisco de Araújo). R. Gonçalves Ledo, 606 – Ipiranga. Tel.: (11) 5237-8861 | 5237-8860. WhatsApp: (11) 9 7744-5614.