Saiba onde doar cobertores e agasalhos na zona sul

Esse ano, o inverno está bem rigoroso e as baixas temperaturas já estão provocando a morte de pessoas que estão em situação de rua na capital. Para tornar o cenário ainda mais triste, a pandemia ainda representou o aumento dessa população, com muitas famílias inteiras deixando suas casas por não poderem bancar o pagamento de aluguel. Pontos como os baixos do viaduto Onze de Junho, na Vila Mariana, paradas de ônibus na região da Conceição, marquises de prédios comerciais na região da Saúde estão lotadas de barracas e colchões onde famílias inteiras e pessoas sozinhas tentam se abrigar do frio.

Várias entidades estão mobilizadas para entregar doações de agasalhos e cobertores para pessoas de rua e instituições que atendem famílias carentes.

Se quiser e puder contribuir, uma dica é levar as doações a qualquer estação de metrô, trem ou terminal de ônibus. No total, são quase 200 endereços CPTM, Metrô, EMTU e das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade participando do projeto.

As doações recebidas são destinadas a entidades sociais, centros de acolhida e pessoas em situação de rua em todos os municípios do Estado de São Paulo. As caixas de arrecadação podem ser encontradas próximas às catracas de acesso

Outra opção é entregar no Shopping Campo Limpo, na zona sul, que aderiu à campanha Ruas Solidárias, do Instituto Iris, e está arrecadando agasalhos e cobertores para ajudar pessoas em situação de rua. São dois os pontos de coleta dentro do empreendimento: em frente ao Extra Supermercado e em frente ao Rei do Matte.

Já a Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo está um pouco diferente por conta do impacto social da pandemia. Além de agasalhos e cobertores, estamos recebendo também kits de higiene, produtos de limpeza e alimentos que serão doados às famílias necessitadas.

Para saber os endereços dos pontos de coleta, que estão por toda zona sul e em outras regiões da cidade, acesse: aquecesp.org.br