Saiba como solicitar um contêiner de recicláveis

Mora em um pequeno edifício sem espaço para contêiner? É possível conseguir a instalação de um deles em alguma área pública próxima ao prédio, conforme análise prévia do traçado viário próximo a ele. Também é viável solicitar esse tipo de equipamento para condomínios horizontais, vilas, praças próximas a locais de grande circulação….

Os técnicos da concessionária Ecourbis Ambienta, que é responsável tanto pela coleta de resíduos domiciliares comuns quanto pela coleta seletiva, vão avaliar a viabilidade e podem aprovar a instalação gratuita do contêiner.

Depois, a concessionária também se responsabilizará pela coleta uma ou duas vezes por semana, conforme o cronograma da rua onde está instalado.

Cada contêiner tem capacidade para 1000 litros de material reciclável – papel, plástico, vidro e metais. Eles podem ser movimentados com facilidade, já que contam com rodízios, e têm tampa para proteção do que foi armazenado ali até o dia da remoção.

Esses contêineres são fornecidos gratuitamente e, além de coletar o material armazenado, conforme cronograma do bairro, a concessionária se responsabiliza por eventuais manutenções.

Por fim, há ainda consultorias gratuitas, que incluem orientações gerais sobre a implantação da coleta seletiva, treinamento de funcionários e palestras de conscientização para os moradores.

Para solicitar os contêineres e esse trabalho de orientação, acesse https://www.ecourbis.com.br/conteiner-coleta-seletiva.

Não é preciso separar os recicláveis por tipo. Vidro, papel, metal e plástico podem ser todos colocados em um único saco e, da mesma forma, todos no mesmo contêiner. Preocupe-se apenas em que os recicláveis estejam secos.