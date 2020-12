Sabor Oriental tem ótimo cardápio para encontros de fim de ano

Esse foi um ano ainda mais desafiador, marcado pelo distanciamento social, pelo baixo número de encontros presenciais com pessoas queridas… Por isso, nesse fim de ano, muita gente está em busca de opções seguras de confraternizar, em restaurantes menores ou mesmo em casa, no escritório, aproveitando a companhia de amigos, colegas e parentes com pedidos de delivery.

Uma boa alternativa é pedir combos de comida japonesa ou chinesa, num esquema que facilita que cada um se sirva e se delicie com unidades de sushi e sashimi, de forma absolutamente individual e segura.

O Sabor Oriental já tem loja há oito anos e a equipe toda está preparada para elaborar os pratos e servir com toda segurança, seguindo as normas de distanciamento e número máximo de clientes. Por isso, quem quiser marcar encontro de confraternização ali, deve reservar e estar atento à necessidade de reunir grupos pequenos, somente.

Outra ótima opção é reunir o grupo em casa ou no escritório e fazer os pedidos por delivery – dá até para encomendar com antecedência pelo Whats

App (11) 5589-4638, para garantir o sucesso do encontro.

O cardápio é um show à parte e não agrada só os fãs de comida japonesa, não. Mesmo quem não curte peixe cru ou vegetarianos vão ter alternativas saborosas para curtir.

Além dos tradicionais combos de sushis e sashimis, há pedidas super criativas em pokes – que são aquelas tigelas com mistura de cubos de peixes, legumes e até frutas, de inspiração havaiana. Os vegetarianos podem optar por montagens só com tofu, shimeji, legumes, frutas e verduras, leves e saudáveis. Até nas montagens de temakis e sashimis, aliás, há também possibilidades vegetarianas, como o Acelga Maki de brócolis, por exemplo, ou o temaki de shimeji.

Os fãs de sashimis em busca de novidade, por sua vez, devem experimentar o carpaccio de salmão, marinado no suco de limão e temperado com flor de sal! Um absurdo!!!

Tem também os ceviches, mescla de cubos de peixe cru temperados com cebola roxa, suco de limão, especiarias diversas, que tem aquele tom picante e inesquecível. O prato de inspiração peruana é um dos mais requisitados do cardápio.

Outra boa ideia para celebrar em grupos é chamar porções quentes: iscas de peixe ou camarão empanado, guioza, tempurá, shimeji, rolinhos primavera – o de camarão cremoso é incrível…

E, claro, tem as super caprichadas porções de hot roll, incomparáveis. Que tal experimentar o “Hot Love”? Esse hot roll é feito sem arroz, recheado com salmão camarão atum e pepino…

Peça o cardápio para conferir todas as possibilidades. O Sabor Oriental abre todos os dias. Fica na Rua Tapes, 576 – Jardim Aeroporto. Telefone e WhatsApp: 55589-4638.

