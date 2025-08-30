Sabesp reduz pressão noturna no abastecimento de água

Desde 27 de agosto, aquilo que muitos paulistanos já conheciam foi oficializado e deve ficar ainda mais perceptível. Na verdade, não só na capital mas nos municípios da região metropolitana está instituída a redução noturna na pressão da água fornecida pela Sabesp, diariamente. Ou seja, para evitar uma nova crise hídrica como aquela que se abateu sobre a região metropolitana há dez anos, a quantidade de água que sairá dos encanamentos em direção às caixas d’água domiciliares será menor.

Segundo a Sabesp, a decisão acontece em cumprimento à deliberação da Arsesp, agência reguladora de serviços públicos de São Paulo e confirma que adotará medidas preventivas e de contingência temporárias com a finalidade de preservar os níveis de água dos reservatórios e mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo, coberta pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM). A iniciativa faz parte do trabalho integrado entre Sabesp, Arsesp, SP

Águas e o Governo do Estado de São Paulo para realizar o monitoramento e minimizar os impactos da escassez hídrica e preservar o nível dos mananciais.

Com a deliberação, a Sabesp fará a redução da pressão noturna, período com menos incidência de consumo de água, para minimizar as perdas. A atuação da Sabesp também consiste em informar a população com transparência e clareza sobre as medidas adotadas.

Histórico

A crise hídrica de 2015 em São Paulo foi a pior da história da região, causada por uma seca prolongada que levou os níveis dos reservatórios, especialmente o Cantareira, a patamares perigosamente baixos, chegando a ficar “no negativo”. A crise forçou a população a mudar seus hábitos de consumo, a economia sofreu com as restrições impostas e as autoridades foram criticadas pela falta de planejamento e investimentos em infraestrutura hídrica.

Agora, segundo a empresa, que foi recentemente privatizada, diante do cenário de chuvas abaixo do esperado e da variação no nível dos mananciais, a Sabesp adotará as manobras operacionais temporariamente, evitando perdas de água por vazamentos e rompimento de tubulações. A iniciativa terá início após 48 horas da deliberação da Arsesp. A Companhia reitera que os imóveis residenciais com caixa d’água não devem sentir os efeitos desta ação.

A empresa ainda alega que desde a crise hídrica ocorrida entre 2014/2015, vem entregando obras e investimentos que ampliaram a robustez e a resiliência do sistema SIM, tais como: novo Sistema São Lourenço em 2018; a interligação Jaguari–Atibainha, a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande e modernização da ETA ABV. Já foram concluídas as obras do sistema de Itapanhaú (que consiste na reversão das águas da Bacia do Rio Itapanhaú para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo) e há outras obras previstas, como a entrega da ETA Baixo Cotia, a Nova Travessia Taiaçupeba e a segunda fase de ampliação da ETA Rio Grande.

O plano de contingência e prevenção da Sabesp também envolve infraestrutura instalada para trazer água de outros mananciais; avanço e recuo das áreas de cobertura dos sistemas produtores (sistema flex, que permite abastecer uma mesma região com mais de um sistema); estudos para utilizar novos mananciais; estudos para novas interligações no sistema integrado, ampliando o sistema flex e aumento da capacidade de transferência de água do Paraíba do Sul para o Cantareira.

Os clientes serão informados a respeito destas medidas nos diversos canais e ferramentas de comunicação da empresa, com foco em e-mails e mensagens. Por isso, é de vital importância que os clientes mantenham seu cadastro atualizado.

Para atualizar o cadastro, a Nova Agência Virtual da Sabesp está disponível 24 horas por dia, no endereço novaagenciavirtual.sabesp.com.br.

Além da agência virtual, a assistente virtual Sani está disponível 24 horas no site sabesp.com.br, com a opção de atendimento com um humano de segunda a sábado, das 8h às 21h. Outras opções incluem o atendimento via WhatsApp (11) 3388-8000, disponível 24 horas, e o aplicativo Sabesp Mobile, para Android.

A Sabesp se coloca à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos necessários e reforça que o momento pede o uso consciente da água.