Rua Luis Góis ganha cerveja artesanal em sua homenagem

Já imaginou apreciar uma cerveja genuinamente paulistana e com um sabor peculiar? Um grupo de bares localizados na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino resolveu se unir e desenvolver uma bebida para surpreender o paladar dos amantes de cervejas artesanais, além de exaltar o sabor de um dos itens mais encontrados no bairro: a pitanga.

Com lançamento oficial previsto para o dia 12 de dezembro nos bares envolvidos no projeto, e levando o nome de uma das principais ruas da região, a Cerveja Luís de Gois é produzida por três bares do entorno: o Alvorada Cervejaria, o Brett Bierhaus e a Cervejatorium;

O objetivo, de acordo com os envolvidos, é mostrar que o bairro pode ser mais uma rota de destaque paulistana entre aqueles que não frequentam as redondezas, mas que buscam uma cerveja de qualidade, diferenciada, com um preço acessível. E, o melhor: feita no próprio bairro, o que, de acordo com seus criadores, torna o sabor ainda mais intenso, já que não percorre longos caminhos até chegar aos bares e restaurantes.

O caráter social também é outro destaque da ação promovida pelos bares. Parte da renda obtida com a venda da Cerveja Luís de Gois será destinada a uma casa de repouso das proximidades.

Os interessados em conhecer o sabor da bebida podem visitar um dos bares participantes: Alvorada Cervejaria (Rua Luís Gois, 1504), Brett Bierhaus (Rua dos Lilases, 50) e a Cervejatorium (Rua das Rosas, 797). Preço sugerido da cerveja: entre R$ 12 e 16.

Horários:

BRETT BIERHAUS: 17h00 às 22h (segundas-feiras); 17hàs 23h30 (terça a quinta); 14h às 23h30 (sextas-feiras); 16h às 23h30 (sábados); 16h às 22h (domingos)

CERVEJATORIUM: 17h às 23h30 (terça a sexta); 16h às 23h30 (sábados)

ALVORADA CERVEJARIA: 17h às 23h (terça a sexta); 13h às 23hh (sábados); 13h às 19h (domingos)