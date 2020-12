Rua Abílio Soares agora tem unidade Ultrafarma Popular

Sofisticação, conforto… e preços baixos. Se essa combinação é o sonho dos consumidores, então vale conhecer a unidade Paraíso da rede Ultrafarma Popular. A loja tem os preços e diversidade de produtos – inclusive medicamentos genéricos – da rede principal, mas com layout totalmente diferenciado, moderno, elegante.

Localizada na Rua Abílio Soares, a unidade conta com vagas de estacionamento e ambiente climatizado. Os produtos estão organizados de forma a facilitar a compra e tornar agradável a visita, com a apresentação de linhas já conhecidas dos clientes Ultrafarma.

Os dermocosméticos, por exemplo, estão em prateleiras próprias, com indicação das qualidades e eficácia para diferentes tipos de pele, clientes de diferentes biotipos e faixas etárias. A loja oferece uma ampla variedade, em importados e nacionais. O atendimento treinado e tranquilo também ajuda a tirar dúvidas e orientar para melhor escolha.

A experiência de compra é igualmente atraente para os fãs da linha Sidney Oliveira, que conta com quase 400 itens entre produtos de nutrição, vitaminas, suplementos… Para quem ainda não conhece, novamente a orientação na Ultrafarma Popular Paraíso vai tirar dúvidas e apresentar as diferentes funcionalidades de cada produto.

Também estão disponíveis os remédios genéricos, com preços que chegam a até 90% de desconto em comparação às marcas tradicionais.

Os genéricos fizeram a fama da rede Ultrafarma, que conta com a diversidade aliada à economia, e estão também presentes na Unidade Ultrafarma Popular Paraíso.

Outro destaque da unidade fica para a linha completa de perfumaria e para os itens da linha Sênior, sempre visando à qualidade de vida.

Com uma trajetória premiada, considerado um dos mais importantes empresários do país na área da saúde, Sidney Oliveira inovou com o licenciamento da bandeira Ultrafarma Popular, estabelecendo parceria com empresários experientes em todo o País que, assim como o fundador, enxergam a oportunidade e a necessidade de democratizar o acesso da população a medicamentos de qualidade a preços baixos.

Inaugurada em agosto, a Ultrafarma Popular Paraíso abre de segunda a sábado, das 07h às 22h; domingos e feriados: das 08h às 22h.

Visite a loja ou ligue e confira as facilidades de entrega!

Unidade Paraíso

Ultrafarma Popular

Rua Abílio Soares, 850

Telefone: 5555-8659